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الكريب من أشهر الأطباق الفرنسية والذي يتم إعداده بطرق مختلفة في فرنسا فيتم إعداده كطبق حلو ومنهم من يعده كطبق حادق، وقد أخذ الكريب في الشهرة حتى إنتشر الكريب في بلدان كثيرة وكل بلد تفنن في تقديم الكريب سواء الحلو أو الحادق وبحشوات عديدة، واليوم سنقدم لكم طريقة تحضير عجينة الكريب الحادق بدون بيض مع حشوات لذيذة. طريقة عمل الكريب الحادق المكونات 2 كوب من اللبن.

نصف كوب من الماء.

كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من الزيت

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من السكر. مكونات حشوة الكريب الحادق بشاروما الدجاج ربع كيلو من صدور الدجاج المقطعة شرائح.

نصف كوب من اللبن.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

زيتون شرائح. طريقة تحضير الكريب الحادق نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف إليه اللبن والبيض والماء والملح وربع ملعقة من السكر. نخفق مكونات الكريب جيدا ثم نضيف الزيت بالتدريج ونستمر بالخفق. نضيف الدقيق الأبيض المنخول جيدا إلى خليط الكريب بالتدريج. ونقوم بالخفق جيدا حتى تتجانس جميع مكونات الكريب معا ونحصل على قوام كريب شبه سائل. نفرغ عجينة الكريب في وعاء ونقوم بإدخاله إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة. في مقلاة دائرية غير لاصقة نقوم بدهن المقلاة بالزيت جيدا. نأخذ من عجينة الكريب مقدار كبشة واحدة ونضعها في المقلاة ونوزعها في المقلاة. عند نضج الكريب من الأسفل نقوم بقلبه على الجهة الأخرى. نقوم برفع الكريب من النار ونغطيه بفوطة قطنية نظيفة حتى نحافظ على طراوة الكريب. نقوم بتحضير حشوة الكريب في وعاء عميق نضع الدجاج واللبن والصلصة والصويا صوص. ثم نضيف البهارات وزيت الزيتون والخل وعصير الليمون. نقلب كل المكونات جيدا ونغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريب في البيت بخطوات بسيطة وسهلة - ثقفني

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