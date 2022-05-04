نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي تمويل شخصي فوري من منصة سلفة السعودية Sulfah في المقال التالي
تعد منصة سلفة السعودية ،واحده من أهم المنصات التي ،تقدم مساعدات صغيرة لجميع المواطنين السعوديين ذات الدخل المنخفض ،وذلك لمواجهة الظروف المعيشية ،وسد متطلباتهم ،وإحتياجاتهم ، كما أن المنصة تعمل تحت رعاية البنك المركزي السعودي ،وأيضا مركز النقد السعودي ،فإن التمويل في هذه المنصة يبدء من 1000 ريال سعودي حتي 5000 ريال سعودي ، كما أن يتم الحصول علي التمويل بطريقة سهلة ،وميسرة ،وأيضا من وضع طرق سهلة للدفع ،والسداد تناسب المتقدم للحصول علي تمويل سلفة، ولكي يتم الحصول علي هذا التمويل لابد من إستيفاء جميع الشروط التي وضعتها المنصة .
شروط الحصول علي تمويل سلفة السعودي
قد وضعت منصة سلفة السعودية عدة شروط للحصول علي التمويل الشخصي ،يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم ،وهذه الشروط هي:
- يجب أن يكون المتقدم للتمويل سعودي الجنسية ،مقيم بالمملكة العربية السعودية .
- ألا يقل عمر المتقدم للتمويل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- يجب أن يكون مقدم الطلب كامل الأهلية.
- يجب أن يكون المتقدم للتمويل عامل ،وألا يقل مدة عمله عن ثلاثة أشهر ،في حالة عمله في القطاع الحكومي ،و ست أشهر في حالة عمله في القطاع الخاص.
- يجب ألا يقل راتب المتقدم عن 4000 ريال سعودي شهريا.
كيفية التسجيل في منصة سلفة السعودية
الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن ،طريقة التسجيل بالمنصة ،ويجب للتسجيل بمنصة سلفة إتباع الخطوات الأتية:
- أولا: الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة.
- وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول ،ويتم إنشاء حساب جديد.
- ملئ جميع البيانات في الخانات المخصصة لها مثل رقم الهاتف المحمول ،والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور، ورقم الهوية الوطنية للمتقدم.
- وبعد ذلك يتم قراءة الشروط ،والأحكام جيدا ،ثم الموافقة عليها .
- إستكمال جميع البيانات الناقصة ،وبعدها الضغط علي طلب التمويل.
- ثم بعد ذلك تحديد مبلغ تمويل سلفة المطلوب قرضة.
- يلزم تحديد طريقة الدفع ،والسداد التي تناسب المتقدم للحصول علي التمويل.
- وأخيرا: سوف يتم وضع المبلغ المطلوب في حساب المستفيد في خلال يوم واحد من طلب التمويل من منصة سلفة ،ولكن يجب التأكد من إستيفاء جميع الشروط.
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