نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام البنوك بعد العيد ١٤٤٣ أو “متى تفتح البنوك بعد العيد” بعد إجازة عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام البنوك بعد العيد ١٤٤٣، أكثر ما يبحث عنه المستفيدون والعملاء حاليًا، خاصة عقب اقتراب نهاية إجازة عيد الفطر 2022، والتي كانت قد بدأت مع نهاية يوم 29 رمضان 1443 الماضية، وبدأت إجازة عيد الفطر المبارك 2022، منذ غرة شوال 1443، والموافق 2 مايو الإثنين 2022، وقد أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن دوام البنوك بعد العيد ١٤٤٣، مجيبًا على أسئلة عملاء البنوك “متى تفتح البنوك بعد العيد”، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لكافة البنوك التي تم إعلان عطلاتها، خلال فترة إجازة العيد، وكذلك البنوك المستثناة من إجازة عيد الفطر، وكانت تعمل خلال فترة العيد والإجازة الرسمية، بالإضافة إلى طرق وكيفية التواصل مع البنك المركزي السعودي، في حال الاحتياج للتواصل معه، من جانب عملاء البنوك للأهمية القصوى.

متى تفتح البنوك بعد العيد

يتم استئناف العمل، في كل القطاعات الحكومية والخاصة، عقب انتهاء موعد إجازة عيد الفطر 1443، للطلاب والموظفين والبنوك، وذلك على أن يبدأ العمل وفقا لما تم الإعلان عنه، من جانب الموارد البشرية، أن موعد العودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر 1443، سوف يكون في يوم الأحد 7 شوال 1443 هــ، والذي يوافق يوم 8 مايو 2022م، وذلك في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي السعودي، من قرارات رسمية مؤخرًا.

البنوك المستثناة من إجازة عيد الفطر

خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك 1443، تم استثناء عددًا من البنوك للعمل خلال فترة عيد الفطر. وذلك بأوامر مباشرة من جانب البنك المركزي السعودي، أو ما يعرف بمؤسسة ساما. وذلك حتى تعمل البنوك في مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، نظرًا للكثافة السكانية في كل المناطق، وأنها مأهولة حاليًا بالزائرين لأراضي المملكة العربية السعودية، حيث تكون تلك البنوك ومنافذها متاحة لكافة المستخدمين، خلال فترة إجازة عيد الفطر 1443، على أن تستكمل وتستأنف العمل كذلك عقب انتهاء إجازة العيد.

كم يوم إجازة عيد الفطر للبنوك 1443

جدير بالذكر، أن إجازة عيد الفطر للبنوك 1443، كانت قد تحددت أن تبدأ في يوم الخميس الماضي. الموافق 28 إبريل 2022، وتستمر لمدة 9 أيام، وفقًا لحسابات البنك المركزي السعودي.

كيفية التواصل مع البنك المركزي السعودي

يمكنكم التواصل مع البنك المركزي “ساما”، في المملكة العربية السعودية، عبر طرق التواصل الرسمية. إما بزيارة البنك في عنوانه الرسمي؛ الذي يقع في شارع الملك سعود بن عبد العزيز بالرياض. أو عبر الصفحة الرسمية للبنك المركزي عبر تويتر. وعبر الجوال على رقم 966114633000، أو فاكس 966114662966.