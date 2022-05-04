تمديد الزيارة العائلية absher.sa للحاصلين على تأشيرة الزيارة للعائلة من العاملين في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم العاملين بالمملكة بطلبات الزيارة لعائلاتهم قبيل العيد وتمت الموافقة على الحصول على تأشيرات لهم عبر التقديم إلى وزارة الخارجية ومنصة أبشر باتباع الخطوات المطلوبة، ويسعى البعض إلى تمديد فترة تأشيرة الزيارة قبيل انتهائها، وترد المديرية العامة للجوازات على هذه الطلبات.

تمديد الزيارة العائلية absher.sa منصة أبشر my.gov.sa الشروط عبر المديرية العامة للجوازات

تقدمت آلاف الطلبات من العاملين في العديد من القطاعات التي يسمح لهم بالزيارات العائلية في المملكة، وفق ألية تطبيق القوانين وللوائح الخاصة بالعمل، وقامت المديرية العامة للجوازات بالرد على طلبات تأشيرة دخول المملكة وتأشيرات الزيارات العائلية التي تقدم العاملين في المهن المتاح لها استقدام الاسرة إلى المملكة، والتي منها الطبيب والهندسة والمهن المهمة في المملكة.

المهن التي يتاح لها الحصول على الزيارة العائلية والمحرومة منها

يسمح لكل من الطبيب – المهندس – المعلم في القطاع الخاص – المدراء – مندوبي المبيعات بالشركات وغيرهم.

بينما لا يسمح للعامل البسيط أو البواب أو رجل الأمن أن يقوم باستقدام العائلة إلى المملكة.

رد المديرية العامة للجوازات على تمديدي الزيارة العائلية

تقدم أحد العاملين في المملكة بتقديم استفسار إلى المديرية العامة للجوازات عن إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، والتي ردت عليه بدورها:

“من الممكن تمديد التأشيرة قبل ستة أيام من انتهاء صلاحية التأشيرة ، ويمكن تمديدها بعد ثلاثة أيام فقط من انتهاء صلاحيتها، في حالة تأخر الشخص في تمديد التأشيرة ، سواء قبل انتهائها أو بعده ، يجب عليه مغادرة أراضي المملكة والمغادرة فورًا ، ولا يمكنه الذهاب قبل دفع الرسوم اللازمة وهي الغرامة المترتبة على ذلك التأخير”.