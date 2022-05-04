نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستندات المطلوبة للتسجيل في مدرسة أرامكو لتعليم قيادة السيارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في مدرسة أرامكو لتعليم قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية, توفر شركة أرامكو الوطنية المتخصص في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات مدرسة خاصة لتعليم القيادة داخل المملكة العربية السعودية, ويمكن أن يقوم جميع الأشخاص الراغبين في تعلم القيادة أن يتقدموا في مدرسة أرامكو من خلال الخدمة الإلكترونية التي تم توفيرها لهذا الغرض, وتعتبر شركة أرامكو السعودية من أهم الشركات البترولية في المملكة العربية السعودية وهي التي تضخ المواد البترولية ومشتقاتها إلي الأسواق داخل المملكة العربية السعودية.
طريقة التسجيل في مدرسة أرامكو لتعليم قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية
يمكن الدخول علي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية واختيار خدمة التسجيل الإلكتروني في شركة أرامكو السعودية لتعليم قيادة السيارات, وتقدم شركة أرامكو السعودية هذه الخدمة الإلكترونية عبر موقع الخدمات الإلكترونية منصة أبشر.
- الولوج إلى منصة ابشر للخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة المواعيد.
- اختيار خدمة المرور.
- يتم الضغط فيما بعد علي أيقونة خدمة المواعيد, ومنها يتم النقر علي حجز موعد جديد.
- ويتم تحديد خيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.
- تقوم باختيار المكان التابع له.
- البحث علي مدرسة أرامكو لتعليم القيادة واختيارها.
- الضغط علي التالي.
- تحديد الموعد المناسب لك والمتوفرة علي الموقع.
- أثناء الذهاب يجب أن يتم إحضار الأوراق المطلوبة.
- الضغط علي تأكيد الحجز.
- الضغط علي طباعة تذكرة حجز الموعد.
المستندات المطلوبة لكي يتم التسجيل في مدرسة أرامكو لتعليم قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية
حددت شركة أرامكو الوطنية للموارد البترولية أوراق ومستندات يجب أن يقوم المتعلم بإحضارها أثناء ذهابه إلي المدرسة والتي قام من قبل بتحديد موعد عبر منصة ابشر للذهاب إليها.
- إذا كان المتقدم سعودي الجنسية فلابد أن يقوم بإحضار اصل الهوية الوطنية, أما في حالة أن المتقدم اجنبي مقيم فلابد أن يقوم بإحضار بطاقة الإقامة, كما يجب أن تكونا كلا البطاقات سارية الصلاحية.
- أن يقوم المتدرب بدفع رسوم التأمين, وكذلك دفع رسوم الحصول علي الحصص.
- إحضار صورة شخصية ذات خلفية بيضاء.
- أن يقوم بإحضار نموذج الانضمام إلي مدرسة أرامكو وكتابتها بطريقة صحيحة ودقيقة.
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