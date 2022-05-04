تمويل شخصي بدون كفيل يصل حتى 500 ألف ريال ميسر للغاية لجميع القطاعات

تمويل شخصي بدون كفيل يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي ويصل إلى 500 ألف ريال من شركة تمويل الأولى إحدى شركات الكفاح التجارية ضمن مجموعة الكفاح القابضة التي تأسست 1987م في المملكة وهي معتمدة البنك المركزي السعودي تعمل ضمن استراتيجية في تقديم الحلول التمويلية المبتكرة بأبسط الإجراءات، تضم منتجات للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج تمويل السيارات بالإضافة إلى تمويل المعدات والآلات بنسبة مرابحة تنافسية، كما تقدم الشركة مميزات إضافية لعملاء مستشفى جاما، تتبع شركة تمويل الأولى أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى أن لها رؤية متميزة نحو الارتقاء بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للعملاء في قطاع التجزئة والشركات المتوسطة والصغيرة أيضاً، علاوة على ذلك العمل بالنزاهة والشفافية وهذا معروف عن شركة الكفاح منذ تأسيسها.

تمويل شخصي بدون كفيل من تمويل الأولى

يتميز القرض بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أقساط مرنة للغاية لمدة تصل إلى خمسة سنوات.

تمويل بدون كفيل للقطاع الحكومي وشبه العام والخاص.

تخصص الشركة هامش ربح منافس للحصول على المال.

القطاع الخاص، تتعاون الشركة مع بنك التنمية الاجتماعية لتقديم قروض منخفضة التكلفة.

الحد الأدنى للقرض 10 آلاف ريال بينما الحد الأقصى 500 ألف ريال سعودي.

توجد رسوم إدارية بنسبة 1%، كما يمكن معرفة أسعار المنتجات ونسب الربح السنوي والاستفسار عن أي شئ في التمويل سواء للأفراد أو المنشآت من خلال الموقع الخاص بشركة تمويل الأولى المرفق أسفل أو من خلال الاتصال عبر رقم الهاتف 920005477.

شروط التمويل الشخصي شركة تمويل الأولى

هذا المنتج مخصص للسعوديين فقط. ينبغي أن يكون العميل على رأس عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. الحد الأدنى للدخل الشهري 4000 ريال سعودي. أن لا يقل عمر العميل عن 21 سنة عند تقديم طلب القرض ولا يتجاوز ال60 سنة عند سداد آخر قسط. لا تقل مدة العمل عن ثلاثة شهور في القطاع الحكومي وشبه العام. بينما الحد الأدنى لخدمة العمل في القطاع الخاص لا تقل عن 6 شهور. متاح تمويل المتقاعدين ممن هم على رأس عمل.

كيفية طلب قرض شخصي من شركة تمويل الأولى

تقديم طلب عبر تعبئة استمارة من خلال الموقع الإلكتروني شركة تمويل الأولى بالمعلومات اللازمة ورفع الوثائق المحددة التي تشمل (بطاقة هوية وطنية سارية المفعول – تعريف بالراتب يوضح المسمى الوظيفي وإجمالي الدخل وتاريخ التعيين)، ربما توجد مستندات أخرى يمكنك الاستفسار عبر رقم الشركة المكتوب أعلى.