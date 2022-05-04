نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محطات شحن السيارات الكهربائية في السعودية وأماكن تواجدها في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن محطات شحن السيارات الكهربائية في السعودية، حيث تعتبر هذه المحطات مطلوبة بكثرة في السوق السعودي خلال الآونة الأخيرة، ويعود هذا لانتشار عدد كبير من السيارات الكهربائية داخل المملكة مؤخرًا، بسبب ما تقوم به السيارات الكهربائية بالحفاظ على البيئة بشكل كبير.
محطات شحن السيارات الكهربائية في السعودية
تبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها لتوفير السيارات الكهربائية في السوق السعودي، مما يساعد في التخلص من انبعاثات عوادم السيارات التي تعمل بالبنزين في مختلف مناطق المملكة.
وهذا لأن السيارات الكهربائية هي المستقبل الذي تنظر إليه المملكة العربية السعودية، على المستوى العالمي لصناعة السيارات.
فعلى هذا يجب أن تضيفها كل دول العالم للتخلص من السيارات الأخرى حفاظاً على البيئة، وتتميز السيارات الكهربائية بعدم إنتاج أي انبعاثات ضارة بالبيئة، لذلك تسعى دول العالم للحد من تلوث عوادم السيارات والمناخ والأهداف الشاملة.
أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية
تعمل المملكة العربية السعودية على زيادة شعبية السيارات الكهربائية بشكل فعال في السوق السعودي للمساعدة في حماية مناخ المملكة والتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالبنزين في السنوات المقبلة.
كما تتطلع المملكة إلى بناء عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية لكي تسهل على مالكي السيارات الحصول الشحنات الكهربائية بطريقة سهلة وبسيطة.
وأهم محطات الشحن كالتالي:
محطات شحن السيارات الكهربائية في الرياض
أطلقت المملكة العربية السعودية مشروعين لمحطة شحن السيارات الكهربائية في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
حيث تم افتتاح أول محطة شحن بالقرب من طريق مطار الرياض التابع لأكبر سلسلة محطات وقود ساسكوSASCO.محطات شحن السيارات الكهربائية في جدة
عملت المملكة العربية السعودية على تنفيذ ٣ مشاريع هامة وكبيرة داخل المنطقة الغربية بمكة وجدة.
وهذا يعود إلى إضافة عدة محطات للشحن داخل المنطقة الشرقية لعدة وكلاء السيارات وهي كالتالي:
- محطات شحن السيارات الكهربائية رد سي مول في جدة
أطلقت عدة شركات العديد من محطات لشحن المركبات الكهربائية في منطقة جدة لخدمة أصحاب المركبات وتقديم خدمات الشحن لهم مباشرة، ومن أبرزها ما يلي:
- افتتحت المحطة الأولى في عام 2020 في منطقة شمال طريق الملك عبد العزيز، التي كانت جزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
- تقع المحطة في موقف السيارات الجديد لمبنى البوابة الرابعة، بالتعاون مع شركة شنايدر الفرنسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محطات شحن السيارات الكهربائية في السعودية وأماكن تواجدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.