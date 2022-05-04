تمويل بنك الأهلي للمواطنين والمقيمين الشروط وكيفية التقديم

تمويل بنك الأهلي، هو من البنوك العريقة داخل المملكة العربية السعودية لأنة يعتبر من اقدم البنوك السعودية والتي تم أنشاءه في عام 1952 ميلاديا، يقدم البنك الأهلي السعودي عدد من القروض والتمويلات المميزة جدا والتي يقبل عليها أشخاص عديده سواء مواطنين أو مقيمين، من ضمنها تمويل شخصي بنك الأهلي والذي يعتبر احد القروض المميزة جدا، وهناك أيضا تمويل شخصي بدون تحويل راتب وهو أيضا من التمويلات الهامة جدا والتي عليها إقبال كبير جدا، من مميزات البنك هو انه يقدم قروض بنك الأهلي للمواطنين السعوديين والأجانب، ويتميز أيضا بخدماته الإلكترونية والتي تلاقى استحسان كبير من قبل عملاء البنك، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل تمويل بنك الأهلي وكيفية التقديم على القرض.

تمويل بنك الأهلي

بنك الأهلي التجاري يقدم تمويلات لا تقدمها جهات اخرى أو بنوك قليله جدا التي تقدم هذه القروض ، ولهذا نجد أن هذا البنك من البنوك التي يسعى دائما إلى تقدم احسن الخدمات سواء المصرفية أو الإلكترونية، تمويل البنك الأهلي يتميز بموافقته لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن القروض التي يتميز بها البنك هو تمويل بنك الأهلي بدون ضمانات وهذا يعتبر احد اهم القروض التي يقبل عليها الأشخاص العاطلين عن العمل، وسوف نتعرف من خلال هذه المقالة على شروط تمويل بنك الأهلي ونتعرف أيضا على طريقه التقديم على القرض في السطور القادمة.

شروط تمويل البنك الأهلي السعودي

يجب أولا أن يكون مقدم طلب التمويل يعمل في احد القطاعين العام أو الخاص.

يقدم تمويل شخصي بنك الأهلي للمواطنين والمقيمين.

يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

الحد الأدنى للتمويل الشخصي 500 ريال سعودي، حتى 1,500,000 ريال.

طريقة التقديم على تمويل بنك الأهلي