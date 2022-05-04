نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار تصاريح سفر الأسرة 1443 عبر منصة ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار تصاريح سفر الأسرة 1443، أصبح متاحا بشكل إلكتروني، ومن الجدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية أبشر التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية تعتبر من بين أهم منصات الخدمات في المملكة العربية السعودية ويستفيد منها العديد من المواطنين في العديد من المجالات، ومن ضمن الخدمات الهامة التي تقدمها نذكر لكم إمكانية إصدار جواز السفر، أو تجديده وإلغائه، أما بالنسبة لخدمة إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة فهو متاح طوال الوقت على المنصة، حيث يتم ذلك إلكترونيا، ويمكن للشخص أن يقوم بإصدار تصريح السفر خارج المملكة لأحد أفراد الأسرة في حال كان عمره أقل من واحد وعشرون سنة، ولكن يستثنى من هذا العسكريون والمتزوجون، وسنتحدث عن تفاصيل الموضوع من خلال مقالنا، تابعوا معنا.

إصدار تصاريح سفر الأسرة 1443

تجدر الإشارة إلى أنّ منصة ابشر الإلكترونية بالمملكة قد كشفت بأنّ إصدار تصاريح سفر الأسرة 1443 أصبح متاحا. وقد أشارت في هذا الصدد إلى أنّ الخدمة تمكن المستفيدين من إصدار التصاريح الخاصة بالسفر دون تكلف عناء التنقل إلى المؤسسات، وقد تم استحداثها بغرض تسهيل الأمور على الجميع، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية التي سنذكرها لكم فيما يلي:

أولا: يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الإنترنت.

ثانيا: في الخطوة الموالية يختار “أبشر أفراد”.

ثالثا: بعد ذلك يتوجب عليه أن ينقر على خيار “خدمات أفراد الأسرة”، ثم يضغط على خدمات.

رابعا: يتعين عليه أن يختار تصاريح السفر أفراد الأسرة.

خامسا: أخيرا يقوم بمواصلة كل الخطوات الضرورية المطلوبة.

شروط إصدار التصاريح

بالإضافة إلى ما سبق، فقد تم تعيين مجموع الشروط التي يجب أن تتوفر في الأفراد الذين يرغبون في إصدار تصاريح العمرة. من أهم الشروط أن يكون للمواطن جواز سفر وهوية وطنية سارية المفعول. كما يجب أن تكون مدة صلاحية الجواز وتصريح الشخص متساوية بالنسبة للفترة الزمنية. وكذلك في حال امتلك المستخدم تصريحا قديما للسفر عليه أن يقوم بإلغائه قبل أن يقوم بإصدار الجديد.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، في حال لم يكن لدى الفرد جواز سفر ساري المفعول، سيتم تقييد تصاريح السفر إلى الخليج فقط. إلى جانب ذلك فإن الاشخاص المعنيين بالاستفادة من خدمة إصدار التصاريح هم الاشخاص الذين لم تتجاوز أعمارهم 21 عاما. ولا ننسى أن نذكر لكم بأنه في حال قام الشخص بإلغاء جواز السفر، سيتم إلغاء جوازات السفر الخاصة بالتابعين بشكل تلقائي.

بهذا نختم المقال الذي تحدثن فيه عن موضوع إصدار تصاريح سفر الأسرة 1443، ويتم عبر منصة أبشر. هذه الأخيرة وضعتها وزارة الداخلية السعودية في خدمة المواطنين السعوديين. كما ذكرنا لكم شروط إصدار التصاريح.