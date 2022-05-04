نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي وهل هناك تمديد لفترة تسجيل الضمان الاجتماعي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي كما جاء في تصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . عن غلق منصة الضمان الاجتماعي عبر تويتر وحسابها الرسمي منذ أكثر من أربعة شهور ماضية . وهل هناك تصريحات خاصة عن التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وتمديد الفترة الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي من عدمه . وذلك حسب ما تم صدوره من شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكي ما يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي . وكافة ما يتعلق بتلك التفاصيل وغيرها عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية ذلك ما سنقوم بعرضه داخل . سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي وفقاً لتصريحات وزارة الموارد البشرية
يأتي تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي حسب التصريحات التي صدرت قبل ذلك علي حساب وزارة الموارد البشرية . الرسمي بمنصة تويتر حيث قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي . بدء تنفيذه منذ الأول من مايو الجاري وإغلاق منصة الضمان الاجتماعي ذلك يخص المنصة القديمة برابطها الرسمي السابق . ولن يتسبب ذلك القرار في أي أضرار خاصة بمن سجل في الضمان الاجتماعي للمسجلين القدامي . كما أن التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد سيستمر لمن يرغب في ذلك علي الرابط الرسمي الجديد الخاص . بمنصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد كذلك فيما يخص قرار تمديد فترة تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد . ذلك ما سنعرض تفاصيله في السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” كما جاء علي موقع وزارة الموارد البشرية .
تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي للمنصة القديمة
الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية بعد إطلاق الرابط الرسمي الجديد للمنصة الجديدة . و غلق منصة الضمان الاجتماعي القديمة جاءت تصريحات وزارة الموارد البشرية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد . كما هو موضحاً بالصورة المرفقة من موقع الوزارة . حيث أعلنت الوزارة عن تمديد فترة تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكافة المستفيدين . من نظام برنامج الضمان الاجتماعي بالسعودية حتي موعد 30/10/2022 . كذلك بجانب تصريحات الوزارة بأن معاش الضمان الاجتماعي لن ينقص أو يتوقف لأي مستفيد من نظام الضمان الاجتماعي . تثبت شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بأنه يستحق الصرف خلال الفترة الحالية . أو بعد أن بدأ التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد علي المنصة الجديدة . كما نوهت الوزارة بضرورة الحصول علي أي معلومات متعلقة في الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأفراد المستفيدين . عبر القنوات والمواقع الرسمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية . وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد .
التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وخطوات التسجيل بالمنصة الجديدة
- الدخول علي موقع الضمان الاجتماعي المطور الجديد الخاضع لوزارة الموارد البشرية .
- كما يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بإدخال كافة البيانات المطلوبة علي الموقع .
- تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمسكن وعدد الأفراد في الأسرة التابعين .
- كذلك من الضروري لتسجيل الضمان الاجتماعي تحديد النوع الخاص بمسكنك سواء إيجار أو ملك .
- كما يتم توضيح وتحديد نوع برنامج الدعم المرغوب في الضمان الاجتماعي المطور بقائمة خدمات الضمان الاجتماعي بالموقع .
- وفيما يخص شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد سنعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد
تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي للمنصة القديمة لن يغير شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهي كالآتي :-
- التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد يكون للمواطن السعودي الجنسية فقط .
- كما أن الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور الجديد بشرط الإقامة بشكل دائم بالسعودية .
- كذلك من الضروري أثبات أن دخل المستفيد من الضمان الاجتماعي لا يزيد عن الحد الأدنى لمعاشات الضمان الاجتماعي .
- تسري القواعد المحددة لمبالغ معاشات الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية في نواحي استخدامه .
- كما يجب تقديم كافة المستندات الثابتة لحق صرف دعم الضمان الاجتماعي كما هي مطلوبة من الوزارة .
- تلك هي الشروط الخاصة بتسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي يسري بعد تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي .
تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي الذي تم التصريح عنه في وقت سابق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . بالسعودية والذي تم تنفيذه من أول مايو الجاري وخاص بالمنصة القديمة عرضنا تفاصيلها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” .
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