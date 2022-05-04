تسجيل الصف الاول الابتدائي في نظام نور 1444/1443 تسجيل الطلاب المستجدين

تسجيل الصف الأول نظام نور 1444 حيث أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية التعميم الخاص بتنظيم التسجيل في منصة نور باستخدام الهوية للطلاب والطالبات المستجدين، لكي يلتحق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022،حيث انها قامت بارفاق بعض الأمور الهامة التي صدرت يوم الثلاثاء خمسة من شهر أبريل لعام 2022 وهذه الأمور تتعلق بأعمال الطلاب التي على أساسها سوف يتم قبولهم في الصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى موعد التسجيل في الصف الأول الإبتدائي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الأهلية ومدارس التعليم العام العالمية، وسوف نوضح خلال الفقرات التالية مواعيد التسجيل وشروط القبول للطلاب الجدد من خلال رابط نظام نور.

تسجيل الصف الاول الابتدائي في نظام نور 1444

أصدرت وزارة التعليم تعميم المنتظر من جميع أولياء الأمور بتنظيم تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي، وذلك في العام الدراسي الجديد 1444،حيث انها حددت مواعيد تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال حيث سوف يتم استقبال جميع الطلبات للتسجيل وذلك من يوم 16 من شهر رمضان لعام 1443، كما إن الوزارة أكدت على ضرورة اعتماد التعليم الجديد من جانب كافة الإدارات التعليمية والالتزام بما ورد في الدليل الخاص الذي أصدرته بشأن قبول الطلاب المستجدين ومن ثم يجب إبلاغ التعميم لجميع المدارس الإبتدائي الحكومي والابتدائي الاهلية بالاضافة الى تحفيظ القرآن والمعاهد وبرامج التربية الخاصة والمدارس الاجنبية والعالمية، كما أن الوزارة أشارت الي التنبيهات المهمة التي تكون في تطبيق الضوابط الواردة على جميع الطلاب السعوديين والغير سعوديين بالمدارس التي تم ذكرها، كما يجب على إدارات التعليم بجميع مناطق السعودية التاكد من ان جميع الروضات الحكومية والأهلية والاجنبية تم إضافتها إلى نظام نور الإلكتروني المركزي.

تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1444

رابط نظام تسجيل الطلاب في الصف الأول الإبتدائي

اعلان الوزارة أن تسجيل الطلاب اجلد في نظام نور سوف يكون الكترونيا من خلال الرابط الرسمي باتباع الخطوات التالية