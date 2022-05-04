ما هو موعد دوام الحكومة بعد العيد في السعودية 1443؟

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد دوام الحكومة بعد العيد في السعودية 1443هـ، لتستأنف الوزارات والهيئات والمديريات عملها من جديد، وتستقبل المواطنين والمقيمين الراغبين في إنجاز الخدمات المختلفة المتعلقة بالجوازات والأحوال المدنية والمرور وغيرها من القطاعات.

موعد دوام الحكومة بعد العيد في السعودية 1443

وحدد وزارة الموارد البشرية، موعد دوام الحكومة بعد العيد في السعودية 1443هـ، بناءً على الحسابات الفلكية في المملكة العربية السعودية التي أكدت أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون الاثنين 2 مايو 2022، إذ تكون غرة شوال في هذا التاريخ، وبالتالي يبدأ دوام الدوائر الحكومية الأحد 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022م، وهو الموعد الذي يلتزم به الموظفون في جميع القطاعات الحكومية.

إجازة عيد الفطر للعاملين في الحكومة السعودية 1443

وكانت وزارة الموارد البشرية، حددت إجازة عيد الفطر المبارك للعام 1443هـ، في القطاع الحكومي للوزارات وفق القرار الصادر عن مجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يمنح العاملين في القطاع الحكومي إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، والتي تحدد موعدها منذ نهاية دوام اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان، الموافق ليوم 26 أبريل 2022 وتنتهي الخميس 5 شوال الموافق 6 مايو 2022.

إجازة عيد الفطر للقطاع العام في السعودية 1443

وبالنسبة للقطاع العام في المملكة، فإنه وفقًا لنص المادة 127 من لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، فإن إجازة عيد الفطر 1443هـ، تبدأ يوم الثلاثاء 25 رمضان 1443هـ الموافق 26 أبريل 2022م، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 5 شوال 1443هـ الموافق 6 مايو 2022م.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 1443

وبخصوص إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في السعودية للعام 1443هـ، فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا يقضي ببدء هذه الإجازة للعاملين في القطاع الخاص مع نهاية دوام يوم السبت 29 رمضان 1443هـ الموافق 30 أبريل 2022م، وتستمر 4 أيام، حيث تنتهي مع نهاية يوم الأربعاء 3 شوال 1443هـ الموافق 4 مايو 2022م.

إجازة عيد الفطر للبنوك السعودية 1443

وحدّد البنك المركزي السعودي إجازة عيد الفطر للبنوك السعودية والمراكز المالية التابعة 1443هـ، إذ تبدأ مع نهاية دوام يوم الخميس 27 رمضان 1443هـ الموافق 28 أبريل 2022م، وتستمر حتى نهاية يوم السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022م، ليبدأ بعدها الدوام يوم الأحد.