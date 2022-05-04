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عمر شويل - جدة وظائف ماكدونالدز جدة والتي يرغب الكثير من الشباب السعودي من كلى الجنسين في الحصول عليها وبالاخص في الفترة الأخيرة التي شجعت بها الحكومة في المملكة العربية السعودية الشباب السعودي في الإسراع للحصول على وظيفة ضمن القطاعين العام والخاص وأكدت على ذلك بإعطاء تعليمات بتوطين الكثير من الوظائف في المملكة أي أنه يصبح بها الشرط الاول أن تكن سعودي الجنسية وهذا لتوفير فرص عمل بشكل اكثر وهذا جاء بشكل مباشر من توصيات الملك السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والمعروف ان وظائف ماكدونالدز من أفضل الوظائف في المملكة وبالعالم بشكل عام كونها تعطي موظفها الكثير من المزايا التي يتمناها الكثير من الناس وكونها توفر لها فروع في الكثير من المناطق مما يسهل على الموظف الدوام بمنطقته في حال كان نصيبه التوظيف بفرع قريب من منطقته.

وظائف ماكدونالدز جدة

وقد جاءت المسميات المطلوبة للوظائف كالتالي:

– منسق / منسقة علاقات عامة.

– منسق/ مشرف تسويق رقمي.

المؤهلات المطلوبة لوظائف ماكدونالدز

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة، التسويق) أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن سنة إلى سنة ونصف في العلاقات العامة أو مجال التواصل.

4- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)

المهارات المطلوبة لوظائف ماكدونالدز

1- خبرة لا تقل عن سنتين في التسويق الرقمي.

2- التخطيط للإعلانات الرقمية وفهم مؤشرات الأداء الرئيسية الرقمية.

3- التخطيط الجيد للحملات الرقمية وتحسينها.

4- التطوير الإبداعي .

5- الاهتمام في مجال ترفيه التسويق والوسائط الرقمية، الألعاب والتطبيقات.

6- قادر على العمل بشكل تعاوني مع فرق مختلفة.

7- مهارات شخصية إيجابية كبناء العلاقات و التعاون.

8- القدرة و الاستعداد على التعلم واكتساب الخبرات.

9- لغة إنجليزية ممتازة تحدثاً وكتابياً.

التقديم على وظائف ماكدونالدز

وطريقة التقديم سهلة وبسيطة فيكفي ان تقوم بتجهيز سيرة ذاتية خاصة بك مع التاكد من وضع وسائل التواصل الخاصة بك بشكلها الصحيح حتى يتم التواصل معك في حال كان لك نصيب بهذه الوظيفة وبعدها تقم بإرسال السيرة الذاتية الخاصة بك إلى البريد الإلكتروني الخاص بتوظيف ماكدونالدز مع ذكر المسمى الوظيفي المرغوب فيه في عنوان البريد المرسل.