نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب راتب التقاعد الطريقة الجديدة وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حساب راتب التقاعد ،حيث أن المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية تقوم بتوفير بعض الخدمات الحكومية الإلكترونية المهمة ومنها كيفية حساب راتب التقاعد، وهي خدمة بسيطة مجانية تقدم لجميع الموظفين داخل الدولة،وتستطيع من خلالها التحقق من قيمة راتب المعاش الشهري المخصص لك في أي وقت يعتبر راتب التقاعد هو بمثابة مكافأة نهاية خدمة الموظف على الجهود التي قدمها للمؤسسة طوال فترة عمله ويتم تحديدها من خلال بنود تقرها التأمينات الاجتماعية، حيث أن معرفة وحساب راتب التعاقد من أكثر الأمور التي تشغل تفكير كبار السن سواء في الوظائف المدنية أو العسكرية، وهو ما سوف نقوم بشرحة خلال السطور التالية، ولكن وضعت المؤسسة العامة للتقاعد شروط للتقاعد المبكر وهو ما قمنا بعرض كافة تفاصيله في مقال سابق.

يتم تقاعده عن العمل وبالطبع تقوم الدولة بتخصيص راتب شهري له كي تمكنه من مواكبة ومسايرة الحياة عقب انتهائه من العمل وتقاعده، وقد نصت على ذلك عدة نصوص ودساتير في شتى بلدان العالم حفاظًا على أحقية المواطن حتى بعد التقاعد لكبر سنه، ويتم احتساب قيمة الراتب الخاص بالموظف والنسبة التراكمية الخاصة بالراتب ويتم اقتطاع 2.5% من عدد سنوات الخدمة التي قضاها الموظف في منطقة عمله، ويتم احتساب الراتب التقاعدي وفق السن الذي تقاعد الموظف فيه عن العمل وعدد السنوات التي قضاها في الخدمة.

ويعد برنامج حساب الراتب التقاعدي للموظفين والعسكرين من الخدمات الحكومية التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد لكل أبناء المملكة، في جميع قطاعات الدولة وذلك وفقًا للشروط محددة، والبرنامج عبارة عن آلة حاسبة يمكن من خلالها القيام بإدخال كل البيانات الخاصة بالموظف لحساب قيمة المستحقات المالية والتي يمكنه صرفها بعد ذلك ويمكنه أيضًا من خلالها الاستعلام عن معاش التقاعد وكل المبالغ المستحقة الدفع لجميع المستفيدين.

وفي إطار حرصها على التعريف بشهادة الالتزام والتي تمنحها للجهات الحكومية لرفع بيانات المشتركين والمعايير الخاصة بها وآلية احتساب نسبة الالتزام والشروط الخاصة بالحصول على الشهادة؛ نفذت المؤسسة العامة للتقاعد خلال شهري يونيو ويوليو 2020 ورش عمل تعريفية “عن بعد” شارك فيها أكثر من 150 ممثل من الجهات الحكومية حول أهمية الالتزام برفع البيانات لمنسوبيهم.

تعريف حساب مكافأة نهاية الخدمة

وهي عبارة عن مبلغ محدد يقوم صاحب العمل بدفعه إلي الموظف عند نهاية خدمته، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة علي الأجر والفترة الزمنية، والأجر هو ما يحصل عليه الموظف قبل نهاية فترة خدمته بجانب بدل السكن والمواصلات، كما أن بعض العمولات لا تحسب في الأجر الذي يتم التحديد علي أساسه مكافأة نهاية الخدمة والتي تتراوح بين الزيادة والنقصان، أما الفترة الزمنية هي التي يقضيها الموظف في العمل وتبدأ من تاريخ تعيينه إلي تاريخ انتهاء خدمته وتضم العطل الرسمية ،والإجازات السنوية، وإجازات المرض.

كيفية حساب راتب التقاعد في السعودية

راتب التقاعد أو المعروف باسم المعاش، أي أن كل مواطن عندما يصل في عمله الحكومي إلى سن الستين عامًا أو الخمسة وستين عامًا في بعض الجهات الأخرى. يتم تقاعده عن العمل وبالطبع تقوم الدولة بتخصيص راتب شهري له كي تمكنه من مواكبة ومسايرة الحياة عقب انتهائه من العمل وتقاعده، وقد نصت على ذلك عدة نصوص ودساتير في شتى بلدان العالم حفاظًا على أحقية المواطن حتى بعد التقاعد لكبر سنه.

يتم حساب راتب التقاعد كالآتي:

النسبة التراكمية والراتب الوظيفي 2 في المئة أو 2.5في المئة. يتم حساب عدد سنوات الخدمة والسن أثناء التقاعد على أن لا يكون الراتب أكثر من 80%. يتم حساب الراتب التقاعدي بشكل إلكتروني.

ويتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون السعودي وهي عبارة عن مبلغ محدد يقوم صاحب العمل بدفعه إلي الموظف عند نهاية خدمته، تحسب مكافأة نهاية الخدمة على الأجر والفترة الزمنية، والأجر هو ما يحصل عليه الموظف قبل نهاية فترة خدمته بجانب بدل السكن والمواصلات، كما أن بعض العمولات لا تحسب في الأجر الذي يتم التحديد على أساسه مكافأة نهاية الخدمة والتي تتراوح بين الزيادة والنقصان، أما الفترة الزمنية هي التي يقضيها الموظف في العمل وتبدأ من تاريخ تعيينه إلى تاريخ انتهاء خدمته وتضم العطل الرسمية ،و الإجازات السنوية، وإجازات المرض.

حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

إذا قدم العامل استقالته من العمل فهو بذلك يستحق مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت فترة خدمته أكثر من سنتين وأقل من خمس سنوات، ويتم تحديد المكافأة في الثلث ويستحق الثلثين،وإذا زادت المدة عن خمس سنوات ولم تصل إلي 10 سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا كانت مدة عمله أكثر من عشرة سنوات، وفقاً للمادة 48 من نظام العمل السعودي.

إذا استقالت العاملة لأسباب كالزواج والإنجاب مع إنهاء عقد العمل بينها وبين صاحب العمل،خلال ستة أشهر من تاريخ زواجها وثلاثة أشهر من تاريخ الإنجاب،وإذا لم تقوم بإنهاء عقد العمل خلال تلك الفترة يطبق عليها أحكام المادة 87 من نظام العمل السعودي.

إذا انتهي عقد العمل كان إلزاماً علي صاحب العمل أن يدفع إلي الموظف مكافأة عن فترة عمله وتحسب علي أساس أنها أجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى،وأجر شهر لكل سنة تالية، وفقاً للمادة 58 من نظام العمل السعودي.

وطبقاً المادة 74 يتم انتهاء عقد العمل في الأحوال التالية : إذا بلغ الموظف سن الستين(سن التقاعد)بالنسبة للرجال ، وخمس وخمسين سنة بالنسبة للسيدات.

وفاة الموظف أو عجزه عن أداء عمله وفقاً للمادة 79 من نظام العمل السعودي.

إذا وافق الطرفان علي إنهاء العمل، مع ضرورة موافقة الموظف كتابيا.

إذا لم يجدد العقد بعد انتهاء الفترة المحددة له.

مكونات الراتب التقاعدي وكيفية حساب المعاش الأساسي قبل الخصم

لكي نعرف ما يلي أكثر، لا بد من الانتباه إلى أن المعاش التقاعدي الشامل عبارة عن معاش أساسي (الجزء الأكبر) ومعاش تكميلي ودعم مالي وغلاء معيشة و12.5 في المئة زيادة. يحسب المعاش الأساسي، وهو الأهم وذو العلاقة الأكبر بهذا القانون، على أساس 65 في المئة من آخر راتب أساسي (أساسي + اجتماعية + أبناء) عند بلوغ سنوات الخدمة 15 سنة، وتزيد هذه النسبة 2 في المئة عن كل سنة خدمة بعد ذلك لتصبح بحد أقصى 95 في المئة بعد 30 سنة خدمة.

الهيئة العامة للتقاعد توضح البيانات المطلوبة لحساب المعاش التقاعدي

وتتضمن البيانات المطلوبة لحساب المعاش التقاعدي التقريبي، وفقًا للهيئة العامة للتقاعد، (سبب ترك الخدمة بلوغ السن التقاعدية، الوفاة أو العجز الكامل بسبب العمل، الوفاة أو العجز الكامل بغير بسبب العمل، إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية، إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية).

ووفقًا للهيئة العامة للتقاعد تشمل البيانات المطلوبة لحساب المعاش التقاعدي (إلغاء الوظيفة، التقاعد المبكر، الاستقالة، عدد سنوات الخدمة، عدد أشهر الخدمة).

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بمجرد أنتهاء العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل سواءا كان العمل له مدة محددة أو مدة غير محددة، يصبح الموظف غير قادر على العمل وبالتالي يخرج من عمله أو وظيفته نظرا لمجموعة من الأسباب والتي تتعدد سواءا السن أو المرض الذي لا يتم شفاؤه بالمرة كالأمراض العقلية أو العجز في بعض الأعضاء. يتم حصول الموظف على نصف الراتب الذي يتقاضاه أثناء العمل والذي يتم منحه في نهاية الخدمة من خلال مكافأة مالية نظير سنوات عمل طويلة في الوظيفة حتى يتمكن من الصرف على مرحلة الشيخوخة وعلاج وسكن والضروريات الأخرى.

يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة كما يأتي:

في حالة الاستقالة

إذا كانت فترة خدمة الموظف أقل من سنتين، فهو لا يستحق المكافأة. وإذا كانت فترة خدمة الموظف تتراوح بين سنتين إلي خمس سنوات فتكون المكافأة الثلث. وإذا كانت تتراوح فترة خدمة الموظف بين خمس سنوات إلى عشر سنوات تكون ثلثي المكافأة الكاملة. وإذا كانت فترة خدمة الموظف أكثر من عشر سنوات فتكون المكافأة كاملة. وإذا كانت فترة العمل لمدة إحدى عشرة سنة ، في السنوات الخمس الأولى تكون نصف الراتب الشهري لكل سنة، وإذا ما زاد عن ذلك يكون راتب شهري عن كل سنة.

في حالة انتهاء مدة العقد

إذا كانت فترة خدمة الموظف من سنة إلى خمس سنوات فتكون المكافأة نصف راتب شهري لكل سنة ومن الخمس سنوات. وإذا كانت فترة خدمة الموظف أكثر من خمس سنوات وأقل من عشرة سنوات فتكون المكافأة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهر عن كل سنة زائدة.

النماذج والمستندات المطلوبة من المتقاعد أو المنهي خدماته

نموذج إخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري.

نموذج إخلاء طرف من بنك التسليف.

صورتين شخصيتين مقاس (4×6).

نموذج تحويل بنكي (آيبان) من البنك مصادق بالختم الرسمي.

صورة واضحة من الهوية الوطنية.

تعبئة نموذج المعلومات للمتقاعد حسب كل قطاع.

ولو كان هناك أي استفسار يمكن الاتصال بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين علي الأرقام التالية: 0115628694 – 0115628693 أو فاكس رقم 0114038400

حالات إيقاف المعاش التقاعدي

فيما أكدت الهيئة العامة للتقاعد أن حالات إيقاف معاش التقاعدين وفقًا لنظام التقاعد المدني، تتمثل في حالتين؛ هما: شغل إحدى المراتب في الميزانية العامة للدولة، واستحقاق معاش تقاعدي أكبر.

وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أنه يتم حرمان المتقاعد أو المستحق من المعاش إذا تجنس بغير الجنسية السعودية –علمًا بأنه لا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود إلى جنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها- وإذا عمل لصالح حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي.

والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أكدت على أهمية الاستفادة من فترة التمديد واستخدام الخدمات الإلكترونية لتقديم الطلبات اللازمة خلال هذه الفترة لتجنب إيقاف المعاش بنهاية فترة التمديد، كما إن الصرف خاص بالمستفيدين الذين كان من المقرر إيقاف صرف مستحقاتهم لعدم تزويدهم بالمستندات المؤيدة للصرف لتجنب أيقاف المعاش التقاعدي لهم ن قبل المؤسسة.