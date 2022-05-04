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عمر شويل - جدة يعتبر مواعيد عودة الدوام في السعودية بعد إجازة عيد الفطر 1443 للقطاع الخاص والحكومي. فهي من أهم الأمور التي يبحث عنها مواطنو المملكة العربية السعودية. حيث يبدأ القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالعودة إلى الدوام وممارسة أعمالهم الحياتية بعد موعد إجازة عيد الفطر 1443.

هذا وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المواعيد المتعلقة بالإجازات. وموعد عودة الدوام بعد إجازة عيد الفطر 1443 في السعودية لمختلف المؤسسات .

حيث تسعى حكومة المملكة دائمًا لتقديم كافة الخدمات المتنوعة للمواطنين بشكل مستمر وعودة الدوام في السعودية بعد إجازة عيد الفطر المبارك. ومن خلال السطور التالية سوف نوضح التاريخ المتوقع فيه عودة الدوام بالقطاعات الخاصة

والحكومي في المملكة العربية السعودية.

مواعيد عودة الدوام في السعودية بعد إجازة عيد الفطر 1443

تعيد البنوك فتح أبوابها لتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة للمواطنين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ، يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر شوال الحالي. ، الموافق 5 مايو 2022 ، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية .

أن الهيئة المكلفة بتحديد جدول إجازة عيد الفطر للقطاعات الخاصة والحكومية. أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى ، فستكون موعد عودة الدوام بعد إجازة عيد الفطر 1443 في السعودية علي النحو التالي:

سيعود القطاع الحكومي للعمل في 6 شوال 1443 ، الموافق 7 مايو 2022 ، بعد انتهاء مدة الترخيص العشرة أيام.

سيعود القطاع الخاص للعمل في يوم 5 شوال لعام 1443 الموافق 6 مايو 2022 بعد إتمام 4 أيام إجازته.

عودة العمل في القطاعات الحكومية بعد العيد

يبدأ عمل موظفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية بعد عيد الفطر مع نهاية يوم الجمعة 5 شوال 1443 هـ الموافق 6 مايو 2022 م حسب لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية ، ومن اليوم التالي. يتزامن اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع الرسمية ؛ ساعات العمل الفعلية ستكون يوم الأحد 7 شوال 1443 هـ الموافق 8 مايو 2022 م.

والجدي بالذكر أن السعودية قد أعلنت يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر 2022، أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية مساء السبت . أن غداً الأحد ، ينتهي شهر رمضان ، ويوم الاثنين القادم هو الأول من شوال ، هو أول أيام عيد الفطر 2022.