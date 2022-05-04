تويوتا تندرا 2022 الجيل الثالث عادت لسيرتها الأولى قسط شهري 1000 ريال

لقد استغرق الأمر وقتًا أطول مما ينبغي ، حتى عادت تويوتا تندرا 2022 إلى سيرتها الأولى. حيث يعيد طراز 2022 من سيارة تندرا إلى الأذهان شكل الشاحنة كما يجب أن تكون. فقد شهد الجيل الثالث من سيارة تندرا التركيز على التصميم المتميز ومجموعة نقل الحركة المبسطة. إضافة إلى مجموعة كاملة من الأدوات التي تحقق سهولة الاستخدام من أجل تجربة قيادة جيدة. في الواقع فإن التندرا لن تتنافس أبدًا مع خصومها الأمريكيين على أساس الحجم والقوة الغاشمة. ومع ذلك ، يعد هذا الإصدار من الجيل الثالث هو النوع الأكثر جرأة في التصميم.

تصميم سيارة تندرا

من الصعب النظر بعيدًا عن التندرا الضخمة المعاد تصميمها بالكامل. المقصورة هي جزء من عائلة تويوتا اليوم. ولأن الشكل يتبع الوظيفة فقد أعطت تويوتا هذا الأمر الأولوية مؤخرًا. إنها أنيقة من الخارج؛ لكن التطبيق العملي يسبق كل شيء. إن وصف هذه الشاحنة بأنها مختلفة تمامًا عن ذي قبل لا يوفيها حقها. في سوق السيارات الحديثة ذات النصف طن مع المظهر القوي ، فإن هذه السيارة هي بالتأكيد الاختيار المفضل.

المحرك وناقل الحركة

لم تعد محركات V8 متوفرة في هذا الإصدار، وعوضا عن ذلك تأتي السيارة مع خيارين بست أسطوانات. يستخدم كل طراز محركًا توربينيًا مزدوجًا سعة 3.5 لتر V6، يولد قوة هائلة تبلغ 389 حصانًا وعزم دوران يبلغ 479 رطل قدم. وهذا أقوى من المحرك ثماني الاسطوانات في الشاحنة القديمة. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من القوة الحصانية، هناك خيار هجين في الطريق يستخدم نفس المحرك بست أسطوانات ولكنه يضيف محركًا كهربائيًا صغيرًا، مما ينتج 437 حصان و 583 رطل قدم من عزم الدوران. ولفهم ذلك يكفي أن نعرف أن سيارة فورد F-150 الهجينة الوحيدة ذات نصف طن في السوق ، تنتج 430 حصانًا و 570 رطلًا من عزم الدوران.

سعر تندرا 2022 تقسيط

ربما تكون معدات الأمان القياسية سبب ارتفاع سعر سيارة تندرا مقارنةً بسيارة F-150 المنافسة ، حيث يبدأ سعر تندرا في الأسواق العالمية من 44،990 دولارًا أي ما يعادل 168 ألف ريال، مقابل 40،292 دولارًا أي ما يعادل 151 ألف ريال لسيارة فورد . هذا السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة بواقع 15% . يصل سعر تندرا بعد الضريبة إلى 193 ألف ريال. يمكن تقسيط تندرا ضمن عرض السنتين من ضمن عروض تويوتا جميل.