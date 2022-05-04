نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي 2022 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي، حيث يريد المئات بل الآلاف من المواطنين في المسارعة بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث إن الوقت صار محدودا جدا بالنسبة للأشخاص الغير مسجلين في الضمان الاجتماعي القديم، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر الأخبار بخصوص الموعد، حيث تم تمديد موعد التسجيل بالنسبة لفئة معينة، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال، كما سنتعرف عن الطريقة الصحيحة للتسجيل وملئ البيانات، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

التسجيل في الضمان المطور

وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور منذ أن تم إطلاقه، حيث إنشأت منصة جديدة تحت اسم منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي أصبح من خلالها تتم عمليات التسجيل والاستعلام عن الأهلية ونزول الضمان.

كما وقد تابعنا معكم هل تم نزول الضمان اليوم؟، حيث ينتظر الكثير من مستفيدي الضمان القديم نزول معاشاتهم خلال هذه الأيام، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

مهلة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وقد أعلنت الوزارة منذ أول يوم تم إطلاق فيه الضمان عن مهلة للتسجيل فيه بعدها سيتم إغلاق التسجيل، وستذهب الفرصة عن من لم يسجل، وهو كالآتي:

ينتهي التسجيل في الضمان المطور بالنسبة للأشخاص الغير مستفيدين من النظام القديم بيوم 23 مايو 2022.

وهذا حسب ما جاء في بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي الخاص بإطلاق الضمان المطور الآتي.

خبر |

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) خبر |

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

تمديد مهلة التسجيل في النظام المطور

وقد تم الإعلان مؤخرا عن خبر سار بالنسبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد مهلة التسجيل لهم لمدة 6 أشهر، حيث يتخوف الكثير من مستفيدي الضمان القديم أن يخسرون ضمانهم اذا سجلوا في الضمان الجديد.

وجاء هذا القرار مثلجا لصدور الكثيرين ومطمئنا لهم، وقد أصبح الموعد النهائي الجديد هو:

يوم 30 أكتوبر 2022.

وتابعنا معكم شروط نظام الضمان المطور 2022، فتابع معنا.

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي

ويمكنكم التسجيل بكل سهولة ويسر، ويجب عليكم التسجيل بطريقة صحيحة وحرص وصبر، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، والمقطع الآتي:

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر رابطها الرسمي التالي sbis.hrsd.gov.sa.

انشأ حسابا جديدا عن طريق ملئ البيانات المطلوبة بالصفحة الرئيسية، وعن طريق اتباع الخطوات الموضحة بالمقطع.

بعدها قم بتعبئة طلب جديد.

أدخل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بك وبالتابعين (بيانات السكن، الممتلكات، الدخل، إلخ)، كما هو موضح بالمقطع أعلاه.

مع العلم أنه يجب عليك إدخال كافة البيانات بشكل صحيح، حيث إنه سيتم التحقق من تلك البيانات، وفي حالة وجود أي خطأ سيتم رفض الطلب الخاص بك.

وبعد انتهاء التسجيل يجب عليك متابعة طلبك، وهذا ما تابعناه في مقال الاستعلام عن أهلية الضمان المطور.

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