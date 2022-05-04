نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم حساب المواطن الدفعة 54 وموعد نزل دفعة مايو 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج حساب المواطن واحد من أهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين ،وذلك منذ عام ٢٠١٧ ، والهدف من هذا البرنامج ،تقديم الدعم لكافة الأسر ذات الدخل المنخفض ،أو المتوسط بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلي تقديم دعم حساب المواطن لكافة المواطنين السعوديين ،الذين تعرضوا لأي أضرار ناجمة عن التوسعات الإقتصادية بالمملكة.

الوقت المتبقي علي نزول حساب المواطن ١٤٤٣

هذا وقد أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية ،أنه قد تم تحديد ميعاد صرف دعم حساب المواطن ،وذلك بعد أن تم الإشارة إلي أنه سوف يتم البدء في إيداع الدعم في حساب المستفيدين ،في يوم 10 من كل شهر ميلادي ، ومن ذلك نستنج أنه متبقي 6 أيام من تاريخ نشر هذه المقالة.

مستحقين دعم حساب المواطن

حددت الحكومة السعودية ،الأفراد التي يمكنهم الحصول علي دعم حساب المواطن ،ويجب أن تتوافر فيهم عدة شروط وهي:

يستحق الدعم الشخص السعودي الغير متزوج.

الأسرة السعودية ،المقيمة بالمملكة العربية السعودية.

الشخص الذي يحمل بطاقة تنقل بالمملكة العربية السعودية.

السيدة السعودية المتزوجة من شخص أجنبي.

الزوجة المتزوجة من مواطن سعودي.

شروط دعم حساب المواطن

من أهم شروط برنامج حساب المواطن ،هو تقسيم شرائح المستفيدين ،إلي 5فئات وهي:

الفئة الأولي : الأشخاص الذين يبدء رواتبهم من صفر حتي 8699.

الفئة الثانية :المواطنين الذين يبدء رواتبهم من 8700 حتي 11999.

الفئة الثالثة :ممن رواتبهم تبدء من 12000 حتي 15299.

الفئة الرابع: الأشخاص ذات الرواتب 15300حتي 20159 .

الفئة الخامسة: وهم الذين لا يستحقون الدعم ،وهم تكون رواتبهم تبدء من 20160.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم حساب المواطن

يجب وجود الهوية الوطنية،وكارت العائلة.

يجب إحضار معلومات عن العمل،وأيضا معلومات عن الراتب.

معلومات عن الدخل الإضافي للمستحق في إعانات الدولة.

في حالة وجود دخل للزوجة يجب الإفصاح عنه.

لابد من وجود حساب بنكي الأيبان للمستفيد ، ولابد أن يكون الحساب ناشط.

لابد من إحضار بطاقة أحوال للعاطل عن العمل ،والموظف الحكومي، وأيضا موظف القطاع الخاص.

لايتجاوز راتب المستفيد عن عشرين ألف ريال سعودي شهريا.

كيفية تقديم إعتراض علي نتائج الأهلية دعم حساب المواطن

عند صرف دعم حساب المواطن ،نجد الكثير من المستفيدين قد يعترضوا علي بعض الأمور التي ،لا يمكنهم التعامل معها ،مثل تعليق الدفعات ،وغيرها من الأمور، وسوف نوضح كيفية الأعتراض علي دعم حساب المواطن بإتباع الخطوات الأتية: