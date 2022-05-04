نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مطار الملك عبد العزيز في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف مطار الملك عبد العزيز والتي كان لها النصيب الكبر من البحث على محركات البحث وعلى وسائل التواصل التي تهتم بنشر وظائف ضمن المملكة العربية السعودية ونخص بالذكر الوظائف التي تم توطينها والت يشترط فيها ان يكن الشخص المتقدم من الجنسية السعودية فقط وتعرف وظائف المطارات انها من أفضل الوظائف التي يتم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية كونها تحصل الموظف على الكثير من المزايا التي لا توجد في وظائف اخرى ضمن القطاعين العام والخاص على حد سواء لهذا يرغب الشباب السعودي في التوظيف ضمن المطارات السعودية مثل مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة كونه لا يبعد سوى مسافة قريبة عن مدينة جدة والتي تعتبر من اكبر المدن السعودية بعد العاصمة الرياض وتعد من أكبر المحافظات التي تحتوي على سكان من السعوديين والجنسيات الكثيرة الأخرى.

وظائف مطار الملك عبد العزيز

فيما تم الاعلان عن عدة وظائف شاغرة تحت مسمى واحد وهو أخصائي أمن المعلومات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

الوصف الوظيفي لوظائف مطار الملك عبد العزيز

وقد تم الاعلان عن عدة بنود يتوجب وجودها وتنفيذها من قبل الشخص المقبول لديهم وتبدأ في تنفيذ المهام والمسئوليات لقسم أمن المعلومات من خلال تطبيق السياسات والإجرات بالأمن الإلكتروني للأنظمة التقنية والبنية التحتية والتطبيقات الخاصة وتطبيق تدابير الأمن الإلكتروني لضمان حماية أمن المعلومات.

شروط التوظيف في مطار الملك عبد العزيز

والمؤهلات المطلوبة ضمن وظائف مطار الملك عبد العزيز هي كالآتي:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات الحاسوبية، هندسة البرمجيات، هندسة الشبكات). 2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

المهارات المطلوبة لوظائف مطار الملك عبد العزيز