رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 والشروط عبر منصة الدعم والحماية

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور هذا ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا لاستقبال التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لمن تتوافر لديهم الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية من قبل، كما بدأت منصة الدعم والحماية الاجتماعية في استقبال الطلبات كمرحلة أولى ودراسة دقيقة للحالة والاستحقاق، وذلك حتى يتم الاستفادة من الراتب الشهري الذي تقدمه الوزارة، والآن من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم رابط التسجيل والشروط وطريقة الاستعلام.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

من أهداف الضمان الاجتماعي المطور مساعدة الكثير من الأسر المحتاجة والأشد احتياجا حتى تعينهم على غلاء المعيشة بسبب الانفتاح الاقتصادي، كما تعمل وزارة الموارد البشرية على نقل حالة الأشخاص المستفيدين من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج؛ حيث تقوم الوزارة بتدريبهم وتأهيلهم حتى يتم التحاقهم بوظائف مناسبة لهم، ويتم التسجيل من خلال الآتي:

تسجيل الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثم الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية بعد ذلك يتم الضغط على إنشاء حساب جديد.

ومن ثم يظهر أمامك نموذج عليك القيام بكتابة البيانات المطلوبة منك مثل الاسم ورقم الهاتف وبيانات الدخل الشهري ووثيقة الهوية الوطنية.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يظهر أمامك رمز تحقق مرئي.

يتم كتابة الرمز ثم الضغط على تسجيل.

قم بإرسال رسالة نصية على هاتفك تحتوي على رمز التحقق.

يتم إدخال الرقم المرسل إليك من خلال الهاتف وذلك لتأكيد التسجيل.

سوف يظهر أمامك مسجل بالضمان الاجتماعي المطور.

ثم يتم انتظارك حتى تتلقى إشعار يفيد بقبول الأهلية واستحقاق المعاش.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

قد وضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، والشروط هي كالآتي: