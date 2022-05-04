نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وشروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن استمراره في خدمة الأسر الراغبة بالاستفادة من حلوله وخياراته المتنوعة على مدار الساعة، من خلال منصاته الرقمية التفاعلية، مسجلًا خدمة 36031 مواطنًا عبر موقع وتطبيق “سكني”، ومركز العناية بالمستفيدين 199090، وعبر حساب العناية بالمستفيدين على تويتر خلال أسبوع عمل واحد بالتزامن مع الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

والإسكان التنموي هو احد البرامج التنموية التي تدعم المواطنين في المملكة ذات الدخل المحدود والمنخفض، وبدء تحرك وزارة الإسكان السعودية بخلق برامج جديدة تدعم الفئات الأكثر احتياجا حيث خصصت الوزارة برنامج خاص جديد يدعم هذه الفئات وهو برنامج الإسكان التنموي ويكون التسجيل في هذا البرنامج وفق ضوابط وشروط معينه سوف نشرحها تباعا في السطور التالية، هذا فضلا عن طريقة التسجيل الموضوعة من قبل وزارة الإسكان.

وتقوم وزارة الإسكان السعودية بممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان السعودية، كما تتولى الوزارة المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة، كما تعمل على تيسير الحصول على سكن لفئات المجتمع المختلفة بحلول تمويلية وادخارية ملائمة للباحثين عن سكن، وتهدف الوزارة لتحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير المنتجات السكنية، وتحفيز تطويرها على أراضي القطاع الخاص.

وخصصت وزارة الإسكان بالمملكة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت رابط من أجل بدء تسجيل المواطنين في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان ، حتى تسهل على المواطنين التقدم والاستفادة من الإسكان التنموي ، وذلك وفقا للشروط والضوابط الموضوعة من قبل وزارة الإسكان، ويهدف الإسكان التنموي الذي تدعمه الحكومة السعودية بشكل كبير إلي توفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع مثل محدودي الدخل أو الأسر الذين هم من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

كما تعمل وزارة الإسكان على مشاركة الكثير من الجهات الحكومية لتقديم منتجات تهدف إلى تحسين ورفعه حالة المواطن ومن بين هذه الخدمات معرفة طريقة التقديم على برنامج التمويل العقاري المدعوم والتي تقدمها وزارة الإسكان بالتعاون مع الصندوق العقاري السعودي.

كشفت مصادر، حقيقة ما يتم تداوله عن شروط مطلوبة من مستفيدي الضمان الاجتماعي لاستحقاق الإسكان التنموي.

وأفادت بأنها لا أساس لها من الصحة، وأن الاستحقاق للإسكان التنموي يتضمن أن تكون الحالات من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومسجلة في بوابة الدعم السكني ” إسكان ”، كما أكدت أنه يتم رفع حالات الأُسر الأشد حاجة للإسكان التنموي من خلال ما يقارب 300 جمعية خيرية في أنحاء المملكة، ثم دراسة الحالات ومن ثم تحديد درجة أولويتها في تأمين المسكن.

قامت الوزارة بتولي المسئولية بشكل مباشر في مختلف الأراضي السعودية عن هذا المشروع وتيسير جميع الحلول سواء الادخارية أو التمويلية التي تتناسب مع الفئات منخفضة الدخل. رغبت الوزارة كذلك في رفع الإنتاجية للمملكة عن طريق توفير المعروضات العقارية بأسعار مناسبة، وذلك للعمل على توفير الوحدات السكنية وتعزيز تطويرها على أراضي القطاع الخاص بالمملكة.

الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

هدف وزارة الإسكان من خلال برنامج الإسكان التنموي أن تصل خلال عام 2030م إلى 70% من نسبة مستفيدي الضمان والدعم الاجتماعي في الوحدات السكنية بالمملكة العربية السعودية، توفر كافة الطرق للتواصل والتسجيل في برنامج الإسكان التنموي لاستفادة أكبر عدد من المواطنين من هذا الدعم، كما تسمح الوزارة بدفع إيجار شهري من قبل المواطنين في الوحدات السكنية بمبالغ رمزية، وفي بعض الأحيان توفر لذوي الاحتياجات وحدات سكنية مجانية.

وببرنامج الإسكان التنموي هو عبارة عن تملك وحدات سكنية بعد دفع الإيجار للدولة لعدة سنوات، والتي هي مقدمة من وزارة الإسكان التنفيذي، وقد أعلن أنه يتم من خلالها توفير 200 ألف وحدة سكنية من أجل فئة الضمان الاجتماعي ، والتي تستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي ، والتي تعتبر من الطبقات محدودة الدخل بالمملكة.

وتعمل جميع المؤسسات الحكومية في جميع أنحاء المملكة بتوجيهات مباشرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بتوفير كافة سبل الدعم المباشر وغير المباشر خلق فرص حقيقية لدعم المواطنين، حيث تعمل الدولة على توفير أفضل الفرص لإسكان الأسر الأكثر احتياجا ، بما يمكن المواطن من تملك مسكن منخفض التكلفة ذو الجودة العالية ، من أجل تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي التي تتبعه المملكة.

وتعمل وزارة الإسكان على مشاركة الكثير من الجهات الحكومية لتقديم منتجات تهدف إلى تحسين ورفعه حالة المواطن ومن بين هذه الخدمات معرفة طريقة التسجيل في الإسكان لمستفيدي الضمان والتي تقدمها وزارة الإسكان بالتعاون مع الصندوق العقاري السعودي.

وأفادت الوزارة أن الاستحقاق للإسكان التنموي يتضمن أن تكون الحالات من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومسجل في بوابة الدعم السكني إسكان، كما أكدت أنه يتم رفع حالات الأُسر الأشد حاجة للإسكان التنموي في أنحاء المملكة، ثم دراسة الحالات ومن ثم تحديد درجة أولويتها.

تعريف الإسكان التنموي

تقدم المملكة العربية السعودية لمواطنيها العديد من الخدمات وذلك سعياً في توفير عيشة كريمة لهم، وأيضاً في إطار تطوير المملكة ورؤية 2030، ومن بين الخدمات المقدمة الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان، وفيما يلي سنوضح ما هو مفهوم الإسكان التنموي.

هو مشروع إسكان ووحدات سكنية بلغت مائتان ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ويتم تملك تلك الوحدات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بعد أن يقوموا بدفع الإيجارات المستحقة للدولة فترة من الزمن، والوحدات السكنية في مشروع الإسكان التنموي خاصة بمحدودي الدخل من المواطنين السعوديين.

أما عن التفاصيل الخاصة ببرنامج الإسكان التنموي فهي عبارة عن تملك وحدات سكنية بعد دفع الإيجار للدولة لعدة سنوات، والتي هي مقدمة من وزارة الإسكان التنفيذي ، وقد أعلن أنه يتم من خلالها توفير 200 ألف وحدة سكنية من أجل فئة الضمان الاجتماعي ، والتي تستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي ، والتي تعتبر من الطبقات محدودة الدخل بالمملكة.

أهداف برنامج الإسكان التنموي

وجاء برنامج الإسكان التنموي من اجل تقديم خدمات جديدة وذالك لفئة الضمان الاجتماعي، حيث تعتبر من محدودي الدخل، لذالك تعمل الدولة على توفير افض فرص لإسكان الأسر الأكثر احتياج، وذالك بما يمكن المواطنين من التملك لمسكن منخفض التكاليف وذو جودة عالية، من اجل التطبيق لمبدا التكافل الاجتماعي التي تتبعه المملكة.

أولاً: تهدف بحلول عام 2020 رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية إلى 60في المئة.

ثانياً: كما تهدف بحلول عام 2030 أن تكون قد ملكت المواطنين نحو 70% من الوحدات السكنية.

وتعد الخدمات الجديدة التي أتاحها “سكني” للمستفيدين عبر منصته الإلكترونية، امتدادًا للخدمات المتنوعة التي يحرص البرنامج على إضافتها في إطار العمل على التطوير المستمر وتلبية رغبات وتطلعات مستفيدي “سكني”، حيث تختصر المنصة الجديدة الوقت والجهد على المستفيدين وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها ضمن إجراءات تمتاز بمرونتها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية.

طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

وتوفر وزارة الإسكان عدد من الوحدات السكنية والتي قد وصلت إلى مائتين ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان، ولمحدودي الدخل من المواطنين، وتسمح وزارة الإسكان بدفع الرسوم مقابل تمليك الوحدة السكنية للمواطن على مدار عدة سنوات، فوزارة الإسكان بذلك تدعم المواطنين وتيسر لهم المسكن مقابل تسديد الرسوم المستحقة على فترات زمانية متفاوتة.

الدخول على الموقع الخاص الذي خصصه وزارة الإسكان للتسجيل في الإسكان التنموي. تسجيل كافة البيانات المطلوبة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال. تاريخ الميلاد.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

وسعياً من مبادرة الإسكان التنموي إلى إنجاز المهام الموكلة إليها بسرعة لتلبية احتياجات الأسر ذات الحاجة للسكن الملائم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، قامت بعقد بعقد الاتفاقيات مع أكثر من ثلاثمائة جمعية أهلية منتشرة بكافة أرجاء المملكة لتتمكن من التواصل مع ألأسر ومتابعة عمليات تحديد السكن وتسليمه إليهم في اقرب وقت ممكن، يتم إعطاء وحدات الإسكان لمستفيدي الضمان طبقا لعدة ضوابط وشروط أعلنت عنها وزارة الإسكان بالمملكة هي:

سيتم إعطاء وحدة سكنية للمستفيد من الضمان الاجتماعي ، والذي مسجل لدى الوزارة أنه ليس لدية مصدر دخل غير الدعم المقدم من الضمان، وذلك مقابل إيجار شهري يقدر بـ 200 ريال.

يتم منح وحدة سكنية للمواطنين مقابل 800 ريال لأصحاب مصدر الرزق.

توفير وحدات سكنية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لتأمين حقوق المواطنين وضمان العدالة الاجتماعية في البداية ولكن بشروط وضوابط تضعها دائرة الإسكان بالمملكة.

الأشخاص المنتسبون إلى الضمان الاجتماعي هم أول من يقبل طلباتهم من الوزارة بشرط أن يكونوا مشمولين بالضمان وليس لديهم مصدر غير الضمان الاجتماعي السعودي.

,مما لا شك فيه أن الحكومة السعودية حرصت حرصا كبير بأن يكون هذا البرنامج مجاني وليس ربحي، على أن يكون الهدف الأساسي منه هو تقديم المساعدة لمستحقيها، ولذلك فقد قامت حكومة المملكة بإشراف مباشر وخاص من قبل ولي العهد السعودي بتخصيص مبلغ مالي ضخم يصل إلى ٤٤ مليار ريال سعودي، وذلك من أجل تقديم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والفئات الفقيرة ومن يعتبرون تحت خط الفقر، حتى تضمن لهم حياة كريمة.

وهو الأمر الذي يعتبر غير ربحي نهائيا للوزارة، حيث أن المملكة قامت بتخصيص ما يقارب من 44 مليار ريال سعودي من أجل الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل المتواجدين بالمملكة، من أجل توفير لهم ضمان حياة كريمة داخل وحدات سكنية على مستوي جيد والبدء في عيش حياة كريمة، كما قامت وزارة الإسكان بتخصيص نسبة 7% – 10% من إجمالي مشاريعها في برنامج الإسكان التنموي للفئات الأكثر احتياجا.

كما تقدم وزارة الإسكان بشراكة مع الصندوق العقاري الكثير من الخدمات التي تهم الكثير من المواطنين مثل الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري برقم الهوية وهذا فضلا عن خدمات اخري.

وتسعي الحكومة السعودية إلي توفير كافة الأمور لتوفير سكن مناسب للمواطن السعودي ذات الدخل المنخفض أو المحدود، وتعمل الحكومة على خلق برامج تكنولوجيه جديده توفر على المواطنين سهول التسجيل في برامج الإسكان المختلفة كما أن المملكة مستعدة لرعاية شؤون المواطنين المحتاجين للدعم ولضمان العدالة والتضامن المجتمعي.

ويعتمد نظام الضمان الاجتماعي بوجه عام على تقديم مبلغ مالي كل شهر للفئات المستحقة، والأفراد المستفيدة من الضمان، وذلك بحسب ما تحدده وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، ويشتمل برنامج الضمان الاجتماعي الجديد على نظام الدعم المالي، وخدمات التأهيل، والتدريب، بالإضافة إلى توفير خدمات التوظيف، والتمكين، كما يوفر نظام الضمان الاجتماعي المطور أموال الزكاة للفئات التي تستحقها، مما يحقق العدل، والمساواة، ليس ذلك فحسب، بل يعمل على النهوض بالقوى العاملة.