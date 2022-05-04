نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم البحث بشكل مستمر عن الطريقة الخاصة بالتواصل مع الأمير بن عبد العزيز وذلك من جانب المواطنين السعوديين الذين هم بحاجة إلى مساعدة تعينهم على المعيشة، حيث أن هناك العديد من الأسر تعاني من الراتب الضيق والمحدود وليس بإمكانهم أن يواجهوا ظروف الحياة، لهذا السبب فإن مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تعتبر من أبرز المؤسسات الخيرية وأهمها التي تقم بتقديم المساعدات الكثيرة للمواطنين وكذلك لكافة الأسر محدودة الدخل، هذا بجانب أن هدف المؤسسة هو تقديم الدعم للأسر الأكثر والأشد احتياجًا، وفيما بعد سنتعرف على الطريقة الخاصة بالتقديم بطلب في تلك المؤسسة، وأيضاً شروط الحصول على الدعم.

طريقة تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

تستطيع أن تقدم طلب مساعدة وذلك من قبل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد بشكل إلكتروني عن طريق بوابة المؤسسة الرسمي، وفيما يلي الطريقة الخاصة بتقديم الطلب:

أولاً قم بالانتقال إلى البوابة الخاصة بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

بعدها انتقل للمنصة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك سلسلة من الخيارات قم بالضغط على طلب مساعدة مالية.

قم بكتابة البيانات المرادة وملئ النموذج الذي يتعلق بطلب التقديم.

قم بعدها برفع المستندات وأيضاً الأوراق المرادة.

بعد ذلك قم بالضغط على إرسال الطلب.

شروط الحصول على مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد

توجد بعض الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشخص المتقدم لطلب المساعدات، وتلك الشروط تكون كما يلي:

جنسية المتقدم سعودية.

رفع المتقدم جميع المستندات التي تقم بإثبات الحالة الاجتماعية الشخص المتقدم.

إرفاق طلب ورسالة للأمير عبد العزيز بن فهد مبيناً بها كل البيانات الشخصية الخاصة بك.

أرقام التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

تستطيع أن تتواصل مع المؤسسة الخاصة بالأمير عبد العزيز بن فهد عن طريق الاتصال على الأرقام التي تتعلق بالمؤسسة الرسمية وكذلك بإمكانك أن تستعلم من خلال خدمة العملاء والأرقام التالية:

التواصل من المملكة العربية السعودية على الرقم التالي: 485232658966، أو من خارج السعودية من خلال الرقم الآتي: 920030003

التواصل من خلال الواتساب على هذا الرقم التالي: 8004000000.