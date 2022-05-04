متى تفتح البنوك بعد عيد الفطر في السعودية 1443.. دوام البنوك بعد العيد 2022

متى تفتح البنوك بعد عيد الفطر في السعودية 1443 اشتدت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن موعد دوام البنوك بعد العيد 1443هـ في المملكة العربية السعودية، حيث أن البنوك من أكبر المؤسسات التي لها أهمية كبيرة جدًا في حياتنا فنحن لا نستغني عنها نظرًا لأهميتها الكبيرة في تعاملاتنا المالية وأعمالنا وغيرها، حيث قام البنك المركزي السعودي بالكشف عن الموعد النهائي الخاص بالعودة للعمل في المصارف وفتحها وهذا هو موضوع مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح المواعيد بالتفصيل في سطور مقالنا اليوم.

موعد دوام البنوك بعد العيد في السعودية 1443هـ

قام المصرف المركزي في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد بدء العمل في كافة المصارف العاملة في المملكة على حسابه الرسمي على منصة “تويتر” للتغريدات القصيرة حيث:-

أكد المصرف أن الإجازة بدأت إجازتها من يوم الخميس الماضي الموافق السابع والعشرين من رمضان الماضي 1443هـ والذي يوافق الثامن والعشرين من أبريل 2022م.

تستمر الإجازة لمدة ثلاثة أيام عيد الفطر ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس ولكن يتم استئناف الإجازة حتى يو السبت الموافق السادس من شوال 1443هـ – السابع من مايو 2022م.

تبدأ البنوك المصرفية في المملكة العربية السعودية عملها من يوم الأحد الموافق السابع من شوال 1443هـ – الثامن من مايو 2022م.

البنوك التي تم استثنائها من إجازة عيد الفطر 1443هـ

وقد استثنى البنك المركزي السعودي بعض المصارف من حصولها على إجازة عيد الفطر لهذا العام ومن بين هذه المصارف بعض مصارف مدينة المدينة المنورة ومكة المكرمة بعض مطارات المملكة ومنافذها، نظرًا لمدى أهميتها وعدم القابلية لتعطيل كافة تعاملات الناس لأنها من أكثر المصارف والمطارات الشهيرة والتي لا غنى عنها.

طرق التواصل مع المصرف المركزي السعودي