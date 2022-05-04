الاستعلام عن تأشيرة مساند musaned التي يسعى القادمين إلى المملكة للعمل، ببرامج استقدام العمالة للمملكة، للدخول عليه بشكل مستمر لتسجيل طلب الحصول على التأشيرة والاستعلام عن حالة التأشيرة ليتمكنوا من دخول الأراضي السعودية والحصول على فرص العمل بالطريقة القانونية حتى يتم العمل بالشكل الرسمي ولا يتعرضوا لأية معاقبات قانونية.

“برقم الإقامة” الاستعلام عن تأشيرة مساند musaned استقدام العمالة للمملكة hrsd.gov.sa

يسعى الراغبين في العمل في المملكة إلى البحث عن المهن المطلوبة والمتاحة لاستقدام العمالة الأجنبية إلى المملكة، كما يسعى المقبولين في العمالة المستقدمة أو الراغبين في الحصل على فرصة وظيفية للتعرف على الإجراءات القانونية التي يتم من خلالها الحصول على فرصة مناسبة للعمل دون التعرض لخطر الترحيل أو الحبس أو حتى الغرامات.

منصة مساند الإلكترونية

هي منصة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقها، وذلك للتخصص في خدمات العمالة الأجنبية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تحرص الوزارة على توفير كافة الخدمات المطلوبة والمتاحة في المملكة بما يقوم بتسهيل التعامل الإلكتروني بالتسجيل والاستعلام، وهو الهدف المرجو بالمملكة في السنوات الأخيرة برؤية 2030، وهو التحول الرقمي بالمملكة في مؤسسات الحكومة، وأيضا التسهيل والتيسير على المستخدمين لضمان توفير الوقت والجهد واللحاق بركب التطور في العالم بالقرن الواحد والعشرين، وتقوم تلك المنصة بإداء كافة الخدمات الخاصة بتلك العمالة والتي يكون أهمها:

توفير الفرص التوظيفية المناسبة للعمالة في المملكة بما يسهل على طالبي التوظيف التعامل.

يتم توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الوافد من استخراج التأشيرات والاستعلام عنها.

ضمان حقوق العامل بالتعامل القانوني بالمملكة بما يعود بالنفع على العامل وصاحب العمل كذلك.

كيفية الاستعلام عن طلب مساند