موعد بداية الدوام السعودي بعد إجازة العيد عودة العمل “حكومي – خاص – بنوك- سوق المال – مدارس”

موعد بداية الدوام السعودي بعد إجازة العيد 1443، وذلك للمصارف والبنوك والمدارس والمؤسسات العامة والخاصة والموظفين الحكوميين، وسوق المال السعودي، خاصة بعد فترة إجازة طويلة ممتدة تقترب من أسبوعين، حيث بدأت إجازة العيد بنهاية دوام يوم الثلاثاء 25 رمضان 1443، وتستمر لبعض الفئات حتى يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير موعد العودة للعمل والدوام الحكومي والقطاع الخاص وطلاب المدارس والجامعات والمصارف والبنوك وسوق المال السعودي.

موعد بداية الدوام السعودي بعد إجازة العيد عودة العمل

تختلف موعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر والعودة للدوام حسب القطاعات الحكومية والخاصة والمدارس والمصارف والبنوك، ومؤسسات القطاع العام، وتنقسم القطاعات التي سنستعرض موعد بدأ الإجازة والعودة للدوام بها كالتالي:

قطاع المؤسسات الحكومية والقطاع العام.

القطاع الخاص.

طلاب المدارس والجامعات.

قطاع البنوك والمصارف.

موعد العودة للدوام بالمؤسسات الحكومية والقطاع العام

بدأت إجازة موظفي المؤسسات الحكومية والقطاع العام بنهاية دوام يوم الاثنين 25 أبريل 2022، الموافق 24 رمضان 1443، وبذلك يكون أول أيام الإجازة الرسمية بدأ من يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، الموافق يوم 25 رمضان 1443.

تاريخ عودة الدوم الرسمي بالقطاع الحكومي والعام يوم الأحد 8 أبريل 2022، الموافق يوم 7 شوال 1443.

موعد عودة الدوام لمؤسسات وشركات القطاع الخاص

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بالقطاع الخاص بمعظم مؤسساته يوم 2 مايو 2022، الموافق 1 شوال.

موعد بداية الدوام بعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص يوم الخميس 5 مايو 2022، الموافق يوم 4 شوال 1443.

موعد بداية الدوام والدراسة بالمدارس والجامعات بعد عيد الفطر للطلاب

بدأت الإجازة الرسمية بجميع مدارس وجامعات المملكة يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، الموافق 25 رمضان 1443.

العودة للدوام المدرسي والجامعي يوم السبت 7 مايو 2022، الموافق يوم 6 شوال 1443.

موعد الدوام وعودة الموظفين بقطاع البنوك والمصارف والتداول بسوق المال

تبدأ الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك بقطاع البنوك والمصارف بالمملكة يوم الجمعة 29 أبريل 2022، الموافق يوم 28 أبريل 2022.

موعد العودة للدوام بقطاع المصارف والبنوك وسوق المال السعودي يوم الأحد 8 أبريل 2022، الموافق يوم 7 شوال 1443.

وتجدر الإشارة إلى أن العطلة الأسبوعية بالمملكة تكون يومي الجمعة والخميس من كل أسبوع، وذلك لجميع موظفي القطاع الحكومي والعام والبنوك والمصارف وسوق المال السعودي، وكذاك لجميع المؤسسات التابعة للحكومة، أما بخصوص القطاع الخاص فمعظم المؤسسات تكون الإجازة الأسبوعية بها يوم واحد فقط وهو يوم الجمعة من كل أسبوع، ولا يسمعنا إلا تقديم أجمل عبارات التهنئة بعيد الفطر المبارك أعادة الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.