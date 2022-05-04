نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل قرض فوري للمتقاعدين بقيمة 500 ألف ريال في المقال التالي
تنتشر البنوك في مختلف محافظات المملكة، منها ما يقدم قروض للمواطنين بهدف مساعدتهم في التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، ومن افضل تلك البنوك الذي عرف بالقروض ذات القيمة العالية وبشروط ميسرة البنك الأهلي، واحد من أفضل البنوك حول العالم، يقدم اليوم للمواطن السعودي قروض تصل قيمتها حتى 500 ألف ريال سعودي للمتقاعدين يمكن الحصول على القرض بشكل فوري ولكن بشروط وضوابط تم تحددها بمعرفة إدارة البنك، ولذلك فسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بقروض المتقاعدين الفورية.
شروط الحصول على قرض المتقاعدين الفوري من البنك الأهلي
القروض المتوفرة يتم تقديمها لأصحاب الجنسية السعودية فقط، فهي غير موفرة للوافدين.
من أهم الشروط أيضاً أن يكون صاحب القرض يعمل لدي القطاع الحكومي أو العسكري.
لا يقل عمر صاحب القرض عن 40 عام، وألا يزيد عن 60 عام.
يشترط أن يكون رابت صاحب القرض الشهري لا يقل عن 6250 ريال سعودي.
أهم مميزات قروض البنك الأهلي في السعودية
أوضح البنك الأهلي بعض المميزات التي تجعل القروض الفورية لديه مميزة ويندفع إليها المواطنين، من ابرز تلك المميزات هي:
- القروض المقدمة تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة والإسلام.
- يوفر البنك قروض ذات قيمة عالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
- تبدأ قيمة القروض المقدمة من البنك الأهلي من 5000 ريال سعودي.
- من أبرز المميزات أن البنك يعفي المواطنين من سداد قيمة القسط في شهر رمضان الكريم، وتأجيله للشهر الذي يليه.
- سقوط باقي أقساط القرض في حالة الوفاة أو العجز.
- القروض المقدمة متوفره بفترة سداد طويلة المدى تصل حتى خمس سنوات.
- إجراءات القروض بسيطة ويتم الانتهاء منها بشكل فوري.
- تحويل المديونية من بنك لأخر بكل سهولة في الإجراءات.
قيمة القروض المقدمة للمتقاعدين من البنك الأهلي والأقساط الشهرية
- قرض بقيمة 20 ألف ريال، الاستحقاق بالسنوات ستة أشهر، ومعدل النسبة السنوية 3.47%، قيمة القسط الشهري 3.333 ريال.
- قرض بقيمة 50 ألف ريال، الاستحقاق بالسنوات تسعة أشهر، معدل النسبة السنوية 4.26%، قيمة القسط الشهري 5.597 ريال.
- قرض بقيمة 100 ألف ريال، الاستحقاق بالسنوات على عام كامل، معدل النسبة السنوية 3.37%، مبلغ القسط الشهري 8.416 ريال.
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