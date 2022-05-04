نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العودة للدوام بالقطاع الخاص بعد اجازة عيد الفطر 1443 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العودة للدوام بالقطاع الخاص بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك 1443 وفق ما أعلنته من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وينطبق هذا القرار على القطاع الغير ربحي بالمملكة وأيضًا على البنوك السعودية اليوم الأربعاء الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022، أما عن عودة الدوام بالقطاع الحكومي والعام فموعد نهاية إجازة العيد يوم الجمعة 5 من شهر شوال 1443 الموافق 6 شهر مايو 2022.

استئناف العمل بالقطاع الخاص بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك 1443

إضافة لما سبق ذكره فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة فان نهاية إجازة عيد الفطر 1443 وبداية العودة للدوام للموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك البنوك السعودية من حيث عدد أيام الإجازة كالتالي:

أولًا إجازة نهاية إجازة عيد الفطر 2022 القطاع الحكومي والعام مدتها 10 أيام أي تنتهي يوم الجمعة 5 من شهر شوال 1443 الموافق 6 شهر مايو 2022.

القطاع الحكومي والعام مدتها 10 أيام أي تنتهي يوم الجمعة 5 من شهر شوال 1443 الموافق 6 شهر مايو 2022. كذلك ستنتهي إجازة القطاع الخاص والغبر ربحي بالمملكة والتي مدتها 4 أيام أي يوم الأربعاء الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022.

في نهاية إجازة عيد الفطر المبارك بالبنوك السعودية والتي مدتها 4 أيام أي اليوم الأربعاء الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022.

عودة الدوام بالبنوك السعودية اليوم 4 شوال 1443

كذلك كما سبق وذكرنا عن اجازة عيد الفطر البنوك السعودية انتهت وتم استئناف العمل اليوم الأربعاء الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022.والعودة للدوام وفق ما أوضحته وزارة الموارد البشرية أن البنوك السعودية تعامل معاملة القطاع الخاص من حيث اجازات الموظفين حتى أنها ظلت تعمل حتى آخر يوم من شهر رمضان وذلك بالأمر الملكي المباشر حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وذلك حرصًا من القائمين على شؤون المملكة بوضع راحة المواطن السعودي نصب أعينهم دائمًا وظلت البنوك السعودية تقدم خدماتها لكافة المواطنين السعوديين والقائمين على أراضي المملكة حتى آخر يوم دوام قبل اجازة عيد الفطر 2022.

التعليم موعد استئناف الدراسة للفصل الثالث بالمدارس السعودية بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك 1443

في الختام وفق وزارة التعليم السعودية فإن بداية الدراسة بعد عيد الفطر للعام الدراسي 1443 يوم الأحد القادم 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022 وينطبق ذلك على كافة المدارس السعودية وكما أوضح الخبير التعليمي عادل الحارثي في وقت سابق أن موعد استئناف الدراسة بعد اجازة عيد الفطر تشمل أيضًا المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وليس الطلاب والطالبات فقط، وبعد استئناف الدراسة ستوافق أول إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022.