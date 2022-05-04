نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور تسجيل اول ابتدائي والروضة 1444 NOOR وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444، قد يعد ذلك واحد ضمن أكثر الأشياء التي يقوم العديد من أولياء الأمور بالبحث عنها بعد ما قامت وزارة التعليم السعودية بفتح باب التسجيل للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي من خلال النظام وذلك لأن يعرفون الشروط الخاصة بالتسجيل وأيضاً الطريقة الصحيحة للتسجيل من خلال هذا الموقع.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي

أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور التعليمي والذي يعتبر واحد من أهم الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، والتي تتيح للطلاب وأولياء الأمور خدمات الاستعلام عن النتائج والتسجيل في الصفوف الدراسية المختلفة.

نظام نور رياض الأطفال 1444

يتم قبول الطلاب في الروضة بالمملكة العربية السعودية في المستويات الثلاثة حسب تاريخ الميلاد وفقاً لبعض الضوابط التي وضعتها الوزارة وهي تكون تبعاً للنحو التالي:-

أولية القبول تكون للطلاب السعوديين والغير سعوديين من أمهات سعودية الجنسية.

تكون أولية قبول الطلاب في نظام الروضة للأطفال الذين متقدمين للمستوى الثالث.

يعمل نظام نور على قبول الطلاب في المستوي الثاني بالروضة بعد قبول كافة الطلاب بالمستوي الثالث.

يتم تقديم رياض الأطفال وفقاً للمواعيد المعلنة من نظام نور حسب تاريخ الميلاد ويجب التقديم في الموعد حتى يتم قبول الطالب.

رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444

أوضحت وزارة التعليم بأنه تم فتح باب تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور التعليمي حيث يكون ذلك عبر القيام بعدة خطوات بسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلى موقع نظام نور التعليمي على شبكة الإنترنت.

تسجيل الدخول في حساب ولي الأمر عبر بيانات اسم المستخدم ثم رقم السر.

اختيار من الصفحة الرئيسية تسجيل الطلاب.

بعد ذلك تقوم باختيار منها تسجيل أول ابتدائي.

بعد ذلك يقوم ولي الأمر بكتابة اسم الطالب ورقم الهوية أو الإقامة.

إدخال تاريخ ميلاد الطالب ثم اختيار المدرسة الراغب في التقديم فيها.

تحديد صلة القرابة بين المقدم والطالب.

بعد ذلك الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر التسجيل.

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي في نظام نور؟

صرحت وزارة التعليم السعودية أن عملية التسجيل الخاصة بطلال وطالبات الصف الأولى الابتدائي للعام الجديد 1444 سوف تكون على عدد من المراحل المختلفة والتي سوف تبقى على النحو الآتي :-