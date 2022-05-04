نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العودة للدوام من اجازة عيد الفطر البنوك بالمملكة السعودية 1443 في المقال التالي
اجازة عيد الفطر البنوك السعودية وموعد العودة للدوام منها من أكثر الكلمات بحثًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الآن وكما أوضحت وزارة الموارد البشرية من قبل أن البنوك السعودية تعامل معاملة القطاع الخاص من حيث اجازات الموظفين حتى أنها ظلت تعمل حتى آخر يوم من شهر رمضان وذلك بالأمر الملكي المباشر حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وذلك حرصًا من القائمين على شؤون المملكة بوضع راحة المواطن السعودي نصب أعينهم دائمًا وظلت البنوك السعودية تقدم خدماتها لكافة المواطنين السعوديين والقائمين على أراضي المملكة حتى آخر يوم دوام قبل اجازة عيد الفطر 2022 وسيكون موعد العودة للدوام مثلها مثل القطاع الخاص والغير ربحي اليوم الأربعاء الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022.
اليوم العودة للدوام واستئناف العمل بعد انتهاء اجازة عيد الفطر البنوك السعودية
إضافة لما سبق ذكره فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة فان نهاية اجازة عيد الفطر 1443 وبداية العودة للدوام للموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص من حيث عدد أيام الإجازة كالتالي:
- أولًا إجازة نهاية اجازة عيد الفطر 2022 القطاع الحكومي والعام مدتها 10 أيام أي تنتهي يوم الجمعة 5 من شهر شوال 1443 الموافق 6 شهر مايو 2022.
- كذلك ستنتهي إجازة القطاع الخاص والغبر ربحي بالمملكة والتي مدتها 4 أيام أي يوم الأربعاء الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022.
- في نهاية إجازة عيد الفطر المبارك بالبنوك السعودية والتي مدتها 4 أيام أي اليوم الأربعاء الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022.
استئناف الدراسة بالمدارس والجامعات بالمملكة العربية السعودية 1443
في الختام وفق وزارة التعليم السعودية فإن بداية الدراسة بعد عيد الفطر للعام الدراسي 1443 يوم الأحد القادم 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022 وينطبق ذلك على كافة المدارس السعودية وكما أوضح الخبير التعليمي عادل الحارثي في وقت سابق أن موعد استئناف الدراسة بعد اجازة عيد الفطر تشمل أيضًا المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وليس الطلاب والطالبات فقط، وبعد استئناف الدراسة ستوافق أول إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022.
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