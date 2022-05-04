صيغة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد والفئات المستفيدة من المؤسسة. تعتبر مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد من أهم المؤسسات الخيرية التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين ذات الدخل الضعيف والمتوسط. حيث تضم المملكة العربية السعودية العديد من المؤسسات والجهات التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين ذات الدخل المحدود. وتأتي مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد على رأس جميع هذه المؤسسات الخيرية وذلك بسبب تقديمها لعدد متنوع من المساعدات والخدمات. حيث تتنوع المساعدات مابين سداد أقساط القروض للمديونين الغير قادرين على السداد. كما إنها تقدم المساعدات المالية للأيتام والمطلقات وأصحاب الظروف المعيشية الصعبة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الفئات التي يمكنها الاستفادة من مساعدات المؤسسة وكذلك صيغة تقديم الطلب للحصول على المساعدات.

صيغة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

هناك العديد من المؤسسات والجهات التي تقدم المساعدات والخدمات للمواطن السعودي. كما تعتبر من أهم هذه المؤسسات هو الديوان الملكي السعودي كما تعتبر مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد من أهم هذه المؤسسات أيضاً. حيث تقدم هذه المؤسسة المساعدات المالية وغيرها من سداد الديون وكذلك القروض. ولكي يتمكن المستفيد الذي تتوافر به الشروط المطلوبة للحصول على المساعدة من تقديم طلب للحصول عليها. ويمكننا عرض الصيغة المطلوبة للحصول على الطلب كما يلي:

يتم أولاً البدء البسملة ثم الشكر والثناء على صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد.

ثم يتم توضيح السبب الذي اضطر المواطن لطلب المساعدة

وإرفاق إثبات يأكد الحالة المادية الصعبة للمتقدم

كتابة اسم الراسل ورقم الهاتف الخاص به وعنوانه

وبعد عرض الطلب الذي ترغب به يتم شكر سمو الأمير مرة ثانية.

كما يجب الأخذ في الإعتبار الاهتمام بصياغة جيدة. كما يمكنك التعرف أيضاً على رقم مؤسسة الوليد للإنسانية وتعرف على طريقة التسجيل والشروط المطلوبة للمساعدة.

الفئات المستفيدة من المؤسسة

كما يمكننا أيضاً عرض الفئات التي يمكنها التقديم للحصول على المساعدات من قبل مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد كما يلي: