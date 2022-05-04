جدول رحلات النقل الجماعي من المدينة المنورة 2022 أطلقته شركة سابتكو للنقل الجماعي بالتعاقد مع وزارة النقل السعودية من أجل تقديم رحلات دورية بين مختلف مدن المملكة العربية السعودية وفرت إمكانة حجز تذاكر النقل الجماعي عبر موقعها الإلكتروني. ويتساءل الكثيرون عن رابط حجز تذاكر النقل الجماعي على النت بالإضافة أسعار رحلات النقل الجماعي بعد الاطلاع على جدول رحلات النقل الجماعي من المدينة المنورة 2022 عبر موقع شركة سابتكو saptco فتوفر الشركة 4500 مركبات لتغطية كافة مناطق المملكة العربية السعودية. فضلا عن توسع شركة سابتكو داخل المملكة وخارجها في مختلف الدول العربية مثل قطر والإمارات وقطر والكويت والأدرن وسوريا وعمان.

جدول رحلات النقل الجماعي من المدينة المنورة 2022

يمكن معرفة تفاصيل جدول رحلات النقل الجماعي من المدينة المنورة 2022 عبر موقع شركة سابتكو الإلكتروني أو عند تحميل تطبيق الشركة على هواتف الاندرويد والايفون. فتوفر الشركة جدول رحلات النقل الجماعي على مدار الساعة وبشكل مستمر ليتمكن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من الاستعلام عنه.

جدول رحلات النقل الجماعي

يمكن معرفة كافة التفاصيل عن جدول رحلات النقل الجماعي من خلال الاستعلام على موقع شركة سابتكو في النقاط الآتية:

تسجيل الدخول على موقع شركة سابتكو مباشرة.

تسجيل الدخول على موقع شركة سابتكو مباشرة. اضغط على تبويب الحافلات.

النقر على أيقونة جدول الرحلات.

اختيار نوع الرحلة من الرحلات المتاحة:

• الرحلات الأساسية. أو فيما يخص نوع الرحلات المميزة VIP.

• جهة المغادرة.

• وجهة الوصول.

النقر على أيقونة جدول الرحلات. اختيار نوع الرحلة من الرحلات المتاحة: • الرحلات الأساسية. أو فيما يخص نوع الرحلات المميزة VIP. • جهة المغادرة. • وجهة الوصول. حدد عرض الجدول.

عرض المواعيد والرحلات المتاحة خلال الشهر.

أسعار رحلات النقل الجماعي

هناك أسعار رحلات النقل الجماعي في المدينة المنورة تنافسية. فهى تختلف على موقع شركة سابتكو وفي طول ومدة الرحة والتذاكر المقدمة. فهناك عرضة للأطفال أقل من 12 سنة والرضع. بالإضافة إلى الخصومات والعروض التى تدعم بها الشركة المتقدمين للحجز.

بذلك تم رصد كل ما يخص رحلات النقل الجماعي من المدينة المنورة 2022 عبر موقع شركة سابتكو saptco والأسعا التنافسية التى توفرها الشركة لتدعم عملائها. وتكفي احتياجات المتواجدين في المدينة المنورة سواء كانوا من مواطنين المملكة العربية السعودية. أو من المقيمين بداخلها للعمل أو الزيارة. ويرغبون الاستفسار عن جدول رحلات النقل الجماعي.