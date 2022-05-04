نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد دوام البنوك بعد العيد في السعودية 1443 والفروع المستثناة من الإجازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد دوام البنوك بعد العيد في السعودية 1443 حددها البنك المركزي السعودي وفق اللوائح القانونية التى تحدد الإجازات الرسمية. خاصة أن المملكة العربية السعودية يأتي إليها الملايين بشكل مستمر لأداء مناسك الحج والعمرة وأهم ما يشغل أذهاهم معرفة أوقات دوام البنوك السعودية 2022 لتداول أوراقهم المالية عند الحاجة. وفي التوقيت الحالي إجازة البنوك في العيد الفطر مع وجود فروع مستثناة الإجازات تعمل لتلبية احتياجات سكان المملكة. لذا يرغب الكثيرون معرفة دوام البنوك حاليًا بالإضافة إلى طرق التواصل مع البنك المركزي السعودي باستمرار للاستفسار عن الخدمات وتقديم الشكاوي.

موعد دوام البنوك بعد العيد في السعودية 1443

أكد البنك المركزي السعودي أن مواعيد عمل البنوك بعد العيد في السعودية 1443 تبدأ من يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 الموافق 7 شوال 1443 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر التي استمرت على مدار الأيام الماضية. والتي بدأت من نهاية عمل يوم الخميس 27 رمضان الموافق 28 أبريل 2022.

دوام البنوك حاليًا

يتسأل الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن دوام البنوك حاليًا في إجازة عيد الفطر المبارك. فقد قرر البنك المركزي السعودي استثناء البنوك في كل من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ والمطارات. لتكون قيد العمل لتقديم كافة الخدمات لعملائها خلال عيد الفطر المبارك.

أوقات دوام البنوك السعودية 2022

أوقات دوام البنوك السعودية 2022 بشكل رسمي حددها البنك المركزي السعودي لتكون على النحو التالي:

تبدأ مواعيد العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا على مدار أيام الأسبوع.

تكون الإجازة الأسبوعية هي يومي الجمعة والسبت.

التواصل مع البنك المركزي السعودي

يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة التواصل مع البنك المركزي في المملكة العربية السعودية من خلال طرق الاتصال التالية:

زيارة المقر: شارع الملك سعود بن عبد العزيز، الرياض 11169 ومقره على جوجل إيرث

الهاتف: 966114633000.

فاكس: 966114662966.

صندوق البريد: 2992.

يمكن التواصل عبر صفحتهم الرسمية على توتير

بذلك تكونوا على علم بـ موعد دوام البنوك بعد العيد في السعودية 1443 وكيفية التواصل مع البنك المركزي السعودي في أي وقت بأكثر من وسيلة لتلبية خدماتهم المختلفة.