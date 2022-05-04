بوابة تواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على شقة سكنية أو سيارة

عتبر التواصل لدى مؤسسة الأمير الوليد بن طلال من الأمور المهمة جدًا التي يبحث عنها الكثير من السعوديين حيث تقوم تلك المؤسسة بمساعدة الكثير من السعوديين بالمملكة العربية السعودية وتقديم أيد العون لهم وذلك عن طريق تقديم المساعدات المالية أو فرص عمل لمن لا يملك عمل صريح وإقامة المشروعات الخيرية حيث تأسست تلك المؤسسة منذ سنوات وقدمت الكثير من المساعدات وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة التواصل بالمؤسسة ورابط التواصل وأهم الشروط والبنود التي يجب توافرها للتواصل بمؤسسة الوليد بن طلال بالمملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال

يتم التواصل بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية عن طريق التسجيل في العديد من المواقع

نقوم بالدخول على لينك مؤسسة الوليد وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نقوم بإدخال البيانات المطلوبة وكتابة الاسم رباعي والعمر والجنسية والعنوان المقيم به المواطن ورقم الجوال ورقم الهوية.

نقوم بتحديد المشكلة أو الأزمة المالية التي تخص المواطن.

نقوم بالنقر على إرسال وننتظر تأكيد الانضمام بتلك المؤسسة في أسرع وقت.

ارقام التواصل بمؤسسة الوليد بن طلال

هناك العديد من الارقام الخاص بتلك المؤسسة الخيرية التي سنوضحها خلال السطور الآتية

يتم التواصل المباشر بالمؤسسة عبر الرقم التالي ٩٦٦١١٢١١٠٠٠٠.

ويمكن أيضًا التواصل من خلال الواتساب من خلال الرقم التالي ٩٦٦٥٧٧٠٠٩٩٧٢.

ويمكن ارسال الرسائل عبر البريد الالكتروني من خلال الحساب

ويمكن التواصل بالأمير الوليد بن طلال شخصيًا عن طريق الرقم التالي ٠٠٩٦٦١١٢١١.

شروط الانضمام بمؤسسة الوليد بن طلال

هناك الكثير من الشروط والبنود التي يجب توافرها وذلك للانضمام بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وسوف نوضح أهمها خلال السطور الآتية