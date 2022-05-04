نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة مبلغ الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية عن تقديم خدمة الدعم السكني، لجميع الأسر محدودي الدخل، لمساعدتهم على الحصول على وحدة سكنية بها جميع احتياجاتهم الأساسية، وسنتعرف اليوم على مبلغ الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان، وشروط الحصول على الدعم السكني.

مبلغ الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية ال بالمملكة العربية السعودية، عن تقديم خدمة الدعم السكني لجميع الأسر في المملكة محدودي الدخل، لتوفير لهم مكان سكني مميز، به جميع الخدمات التي تمكنهم من تلبية احتياجاتهم، ويبحث العديد من الأشخاص في المملكة عن قيمة مبلغ الدعم، وهناك مجموعة م الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم، وعند التأكد من توافر جميع الشروط في الشخص.

وتصل نسبة الدعم 100% للأشخاص الذين يبلغ دخلهم 14 ألف ريال سعودي أو أقل، ويقدم مبلغ الدعم بنسبة 95% للأسر الذين يزيد دخلهم عن 14 ألف ويقل عن 15 ألف ريال سعودي، وتبلغ نسبة الدعم 90% للأسر التي يصل دخلها إلى 16 ألف ريال ويكون عدد الأسرة ثلاثة أفراد، ويقدم الدعم بنسبة 85% للأسر التي دخلها 17 ألف ريال وعدد الأفراد فرد فقط.

شروط الحصول على الدعم السكني

وضعت الوزارة عدد معين من الشروط يجب توافرها في الشخص المتقدم، ليتم الإستفادة من الدعم السكني، وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم للدعم السكني مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 25 عام.

يجب عدم امتلاك المتقدم للحصول على الدعم السكني لأي منزل مناسب خلال الخمس سنوات السابقة.

يجب ألا يكون للمتقدم أي دخل من أجل شراء السكن.

يجب عدم حصول المتقدم للدعم السكني، على دعم سكني من الحكومة، وإذا كانت المتقدمة سيدة، فيجب أن تكون إما مطلقة أو أرملة.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة حددت يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ليكون موعد رسمي يتم من خلاله إيداع قيمة الدعم في حسابات المستفيدين البنكية، وأعلنت وزارة الإسكان أن الرقم المخصص لخدمة العملاء هو 199090.