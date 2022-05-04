نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في ساند وشروط القبول والحصول على التعويض في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أجل الحصول على تعويض التعطل عن العمل، نوضح خطوات التسجيل في ساند وشروط القبول في البرنامج التي وضعتها التأمينات الاجتماعية لاستفادة من هذا الدعم، والذي كان له دور كبير خلال فترة مكافحة انتشار فيروس كورنا، ووفر حماية للموظفين وتجنب الفصل من العمل، بعد تحمل المؤسسة نسبة كبيرة من الرواتب وفق الأوامر الملكية التي صدرت وقتها في هذا الشأن، وهو يعد من البرامج الهامة التي يبحث الكثير من المواطنين عنها من أجل التعرف على شروط استحقاق الحصول على دعم ساند والقبول في النظام .

التسجيل في ساند

برامج الدعم والحماية للمواطنين متعددة وفق ما جاء في رؤية المملكة لعام 2030، لتوفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدة الباحثين عن العمل لحين الحصول على الوظيفة المناسبة، ومساندتهم في هذا السعي من خلال توفير مبالغ مادية تصرف لمدة معينة خلال فترة البحث عن الوظيفة، تخضع إلى شروط وضوابط في عملية الصرف، كما يتم توفير برامج التدريب والتأهيل وزيادة وتنمية المهارات، سنتعرف عليها بعد شرح خطوات التسجيل ساند من خلال خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يتم صرف تعويض نظام ساند للمستحقين في المواعيد الرسمية، وذلك لتعويض العاطلين عن العمل من تعرضوا لترك وظائفهم نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم، ومن شروط الحصول على دعم نظام ساند سيتضح كيفية الاستفادة من هذا البرنامج لمن ينطبق عليه الشروط.

خطوات التسجيل في ساند

تبدأ خطوات التسجيل في ساند من الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية ثم البدء في البحث عن الخدمات الإلكترونية، ثم برنامج ساند.

موقع التأمينات الاجتماعية تسجيل الدخول

إدخال بيانات دخول المستخدم أو عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

من الخدمات الإلكترونية يتم البحث عن برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

الإطلاع على لائحة الاستفادة من البرنامج وما تشمله من شروط.

تقديم طلب الاستفادة من الخدمة.

خطوات طلب صرف تعويض ساند

إن كنت مستحق وينطبق علية شرط برنامج ساند، فأنت مؤهل إلى اتباع خطوات طلب صرف تعويض ساند كما يلي:

دخول موقع التأمينات الاجتماعية.

سجل الدخول على حسابك في التأمينات أوت لاين.

التعطل عن العمل ثم الضغط على أيقونة طلب ساند.

سجل رقم الحساب البنكي.

إرسال الطلب.

عند اعتماد الطلب يتم استلام رسالة نصية.

شروط برنامج ساند

شروط التسجيل في ساند هي: