نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بنك الأهلي المجاني للجوال للاستفسار عن المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم بنك الأهلي المجاني للجوال يعتبر من الخدمات التي قدمها البنك للعملاء في المملكة العربية السعودية، فيمكن استخدام تلك الرقم من أجل الاستعلام عن المنتجات التمويلية، مثل التعرف على عروض تقسيط سيارات الجديد أو معرفة أيضًا عروض التمويل الشخصي البنك الأهلي ويُستخدم أيضًا الرقم من أجل تقديم الشكاوى والمقترحات، لهذا سنتعرف على طريقة التحدث مع موظف البنك الأهلي من أجل الاستعلام عن الخدمات كافة التي يوفرها البنك.

رقم بنك الأهلي المجاني للجوال

قام البنك الأهلي السعودي في الفترة الماضية بتقديم عدد كبير من الخدمات لاستقطاب المزيد من العملاء الوافدين والمواطنين، وذلك لأنه من أكثر البنوك التي تنافس على ريادة العمل المصرفي، وقد وفر أرقام هاتفية تسهل على العملاء فمن خلال رقم بنك الأهلي المجاني للجوال يمكن معرفة المنتجات التمويلية، وخصوصًا من خلال رقم البنك الأهلي للتمويل الشخصي.

فعلى سبيل المثال من أجل الاستعلام عن المنتجات التمويلية الجديدة التي يوفرها البنك والتعرف على الشروط والأحكام وآلية التقديم يمكن الاتصال على رقم 920000891 وأما ما يخص رقم التسويق أو المبيعات الخاصة بالبنك والذي يؤهل العميل إلى الوصول للمنتجات التمويلية الشخصية أو العقارية أو غيرها فيمكن الاتصال على رقم 8002441005.

أرقام شكاوى البنك الأهلي السعودي

وقام البنك بتوجه دعوة إلى كل من يرغب في الاستفسار العام أو تقديم شكوى ومقترح إلى البنك، بضرورة استخدام الأرقام المخصصة لذلك سواء من داخل المملكة أو من أي مكان خارجها، فعند الرغبة في التواصل من داخلها يرجى الاتصال على رقم 8001160131.

وهناك أيضًا عنوان بريد إلكتروني يستخدم في التواصل وذلك من خلال [email protected]​​ وسيتم الرد عليك من خلاله أيضًا في أوقات العمل.

المنتجات التمويلية البنك الأهلي

شهدت الفترة الأخيرة تطوير كافة الخدمات والمعاملات المصرفية، ولهذا قام البنك الأهلي بالإعلان عن توفير مجموعة كبيرة من المنتجات، منها منتجات التمويل وأيضًا المنتجات التي تخص البطاقات الائتمانية، فأطلق منتج القروض الشخصية والعقارية وتمويل السيارات التأجيري، وأتاح أيضًا إصدار أنواع عديدة من البطاقات الائتمانية المستخدمة في عملية شراء السلع أو سحب وإيداع الأموال من أجهزة الصراف.