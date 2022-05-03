نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي وبدون مقدم ولا يحتاج كفيل ودون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبلغ تمويلي للمتقاعدين الذين يبحثون عن أفضل العروض التمويلية المناسبة لهم، حتى يتسنى لهم الحصول على تمويل بمبلغ مالي تقاعدي يساعدهم في شراء منزل أو شراء سيارة، أو استخدام المبلغ في ما يحتاجون إليه من دفع مصاريف دراسية أو شراء أي لوازم أخرى أو سداد الأقساط المتأخرة، وكان البنك السعودي المركزي قد قام بتوفير عدد كبير من الشركات والبنوك داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم تمويل تأجيري للسيارات وتمويل شخصي وتمويل عقاري لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين في المملكة بأقل راتب، وحتى تحصل على التمويل المتوفر لك في تلك الأثناء يمكنك التعرف على الشروط والمستندات المطلوبة حتى تحصل على تمويلك بموافقة فورية.

شروط التمويل التقاعدي بدون مقدم

من أفضل الشركات التمويلية التي تقدم لك خدمات جديدة ومنافسة هي شركة اليسر والتي توفر لك تمويل شخصي للأفراد والمتقاعدين بسعر مناسب وأقل قسط شهري، عروض العيد للتمويل الشخصي، كما أنها توفر لك خدمة السداد أون لاين لراحة أكثر وأمان لك ولجميع أفراد أسرتك في السداد، وعدم الذهاب إلى الفرع، ويمكنك أن تقم بسداد قسطك الشهري وأنت داخل منزلك من خلال خطوات بسيطة وإجراءات سريعة، فخدمة السداد من شركة اليسر توفر لك الوقت والأمان والسداد على جزأين خلال الشهر وفي أي وقت والمبلغ الذي تفضله، وسوف تحصل على تمويلك الشخصي للمتقاعدين بمبلغ يصل إلى 300 ألف ريال بدون كفيل ولا حاجة إلى دفع مقدم وأيضاً لا يوجد أي رسوم إدارية، كما أنه متوفر لك الإعفاء من دفع أي أقساط أخرى متأخرة في حالة الوفاة لا قدر الله أو العجز.

شروط تمويل المتقاعدين والمستندات المطلوبة

حتى تحصل على التمويل للمتقاعدين والمتوفر في شركة اليسر يجب أن يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن 1985 ريال سعودي، ولا يزيد العمر عن 90 عاما، شروط قرض كنف، ولكي تستطيع أن تأخذ أي من التمويلات المتوفرة من التمويل التأجيري، وتمويل التورق، وتمويل السلع الاستهلاكية، ويتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من الهوية الوطنية، أو صورة الإقامة، والعنوان الوطني وإثباته، ويجب تقديم رخصة القيادة وتكون سارية المفعول في حالة تقديمك لتحصل على تمويل تأجيري للسيارات، مع عرض سعر السيارة.

خطوات الحصول على تمويل المتقاعدين

من خلال التوجه إلى الموقع الإلكتروني لشركة اليسر تمويل المتقاعدين، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001160711 من الأحد إلى الخميس، حتى تحصل على جميع استفسارك والتمويل الأنسب لك، وطرق السداد المتاحة لك.