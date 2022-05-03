نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 ألف ريال بدون كفيل أو ضامن وبلا رسوم بالتقسيط المرن 36 شهر للسعودي والمقيم في المقال التالي
منحت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية التمويل الشخصي الأصغر الذي يعتبر من أفضل التمويلات المقدمة داخل الشركة حيث وفرت التمويل الشخصي بدون كفيل ولا رسوم على مبلغ التمويل وتلك من أفضل المميزات التمويلية المتاحة بالشركة ويتراوح مبلغ التمويل من 2 ألف ريال سعودي حتى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية وسريعة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية كما يتم تحقيق ذلك تحت ضوابط وشروط محددة لضمان الحصول على الموافقة المطلوبة للعميل المتقدم وعند التقديم يمكن الحصول على تمويل شخصي فوري بأقساط الشهرية الميسرة حتى 36 شهر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية هذا العام الحالي.
الشروط والضوابط اللازمة للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الأصغر
التمويل الشخصي الأصغر التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية من التمويلات الميسرة المقدمة للعميل المتقدم السعودي الجنسية والمقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى عشرون ألف ريال سعودي بشروط وضوابط معلنة سوف نوضحها بكل التفاصيل المتاحة بالشركة كما هي بالتفصيل اليوم:
- التمويل الأصغر بالشركة يطلب توفير دخل ثابت يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي شهريًا على الأقل للموافقة على طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر.
- شركة اليسر للإجارة والتمويل تطلب توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية.
- التمويل متاح لجميع السعوديين والمقيمين بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 21 عام حتى 60 عام عبر شركة اليسر.
- كذلك تطلب شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل الأصغر للموافقة عليه.
- القطاع العسكري متاح لهم التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر حتى سن التقاعد العسكري بالسعودية الآن.
مزايا التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية
- التمويل الشخصي بدون كفيل غارم سعودي الجنسية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية.
- كذلك التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات على الأكثر.
- إيضًا التمويل بلا رسوم إدارية إضافية على التمويل الذي يصل إلى عشرون ألف ريال سعودي.
- الحد الأقصى المسموح بيه بالشركة التقديم على مبلغ تمويل يصل إلى 20 ألف ريال سعودي.
- شركة اليسر للإجارة والتمويل توفر تمويل إسلامي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.
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