نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 30 ألف ريال بدون كفيل للمواطن والمقيم والعسكري في المقال التالي
شركة المتحدة تعتبر من شركات الخدمات المالية الشهيرة في السعودية، وفرت الشركة العديد من الخدمات المالية والبرامج المختلفة التي تضم برنامج تسهيل الذي يقصد به التمويل الشخصي الذي لا يشترط وجود عملية تحويل أو كفيل، وفي هذه المقال سنتعرف على الطريقة التي تساعد المواطنين في الحصول على التمويل الشخصي 30 ألف ريال سعودي بدون كفيل، ففيما يلي نقدم لكم طريقة الحصول علي قرض 30 ألف من شركة تسهيل.
كيفية الحصول على تمويل شخصي 30 ألف دون كفيل من تسهيل
في هذه السطور سنتعرف على الطرق الأساسية والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على التمويل الشخصي المواطن من برنامج تسهيل:
- للحصول على تمويل شخصي ثلاثين ألف ريال سعودي بدون كفيل توجه للموقع الإلكتروني برنامج تسهيل.
- ثم أضغط على كلمة تسجيل الدخول ثم أكتب جميع معلومات التسجيل.
- بعد ذلك أضغط على كلمة طلب تمويل شخصي.
- أكتب جميع المعلومات المطلوبة.
- ثم ضع الأوراق والمستندات وبعد ذلك قدم الطلب.
شروط التمويل الشخصي
برنامج تسهيل أعلن عن مجموعة شروط يجب توافرها للحصول على تمويل شخصي، إليك الشروط اللازم توافرها:
- على المتقدم أن لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عام، ولا يكثر عن خمسين عام.
- إذا كان المتقدم متقاعد فيجب لا يكثر عمر الشخص عن سبعين عام.
- يجب أن لا ينقص راتب المتقدم الشهري عن عشرة ألاف ريال للمتقدم العامل، وأن لا ينقص عمر الشخص المتقاعد عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- يجب أن لا يزيد فترة الخدمة في الوظيفة الحالي عن ٣ اشهر.
- هنا قد وصلنا لنهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن كيفية الحصول على تمويل شخصي 30 ألف دون كفيل من شركة المتحدة وما هي الشروط اللازم توافرها للتسجيل.
مزايا طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر
- متاح طلب التمويل لكل المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية.
- لا يحتاج التمويل الشخصي من شركة اليسر إلى كفيل.
- الحد الأقصى لمبلغ التمويل هو 30 ألف ريال سعودي، لا يزيد عن هذا المبلغ.
- تسهيل مدة سداد التمويل تصل إلى 24 شهراً.
- تطابق التمويل مع شروط الشريعة الإسلامية الخاصة بالربا.
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