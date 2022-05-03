كاش ونقدى بدون تحويل الراتب تمويلك بأسرع إيداع وأقل هامش ربح

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كاش ونقدى بدون تحويل الراتب تمويلك بأسرع إيداع ، عرض تمويلي يخدم الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا المنتج أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من الأفراد ، والراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية بأسهل الشروط والمتطلبات ، بالإضافة إلى أن هذا المنتج يتيح للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة إمكانية التقديم على الطلب بأقل راتب شهري.
كاش ونقدى بدون تحويل الراتب تمويلك بأسرع إيداع
تمويل شخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل واحد من أهم المنتجات التمويلية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بصيغة إسلامية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ساما ، كما توفر منصة سلفة للعملاء إمكانية سداد مبلغ السلفة علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، وذلك بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة.
أهم مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية
- قامت منصة سلفة الإلكترونية بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.
- وفرت منصة سلفة الإلكترونية للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة الرئيسية في المملكة.
- يتميز التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية بهامش ربح تنافسي.
- تقدم منصة سلفة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية يمكن أن تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي.
- تعمل سلفة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي في الحساب البنكي الخاص بالعميل.
- موافقة سريعة وفورية من منصة سلفة الإلكترونية علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.
- فترات للسداد ميسرة ومتنوعة يمكن للعميل الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية.
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية بأقل راتب شهري.
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