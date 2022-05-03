كاش ونقدى بدون تحويل الراتب تمويلك بأسرع إيداع وأقل هامش ربح

كاش ونقدى بدون تحويل الراتب تمويلك بأسرع إيداع ، عرض تمويلي يخدم الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا المنتج أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من الأفراد ، والراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية بأسهل الشروط والمتطلبات ، بالإضافة إلى أن هذا المنتج يتيح للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة إمكانية التقديم على الطلب بأقل راتب شهري.

كاش ونقدى بدون تحويل الراتب تمويلك بأسرع إيداع

تمويل شخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل واحد من أهم المنتجات التمويلية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بصيغة إسلامية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ساما ، كما توفر منصة سلفة للعملاء إمكانية سداد مبلغ السلفة علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، وذلك بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة.

أهم مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية