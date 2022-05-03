المهن المسموحة لاستقدام العمالة في المملكة العربية السعودية التي قامت وزارة الخارجية بالمملكة بالإعلان عنها للراغبين في استقدام العمال أو السفر وطلب العمل بالمملكة، حيث تقوم المملكة بتقييد عدد من القوانين سنويا والسماح بقوانين أخرى وتقوم بالتشديد على جميع القادمين إليها التقيد بتلك القوانين التي تقوم بتنظيم العمل والزيارة والحصول على تأشيرة الدخول.

“المهن المسموحة لاستقدام العمالة” مساند my.gov.sa ما هي الرسوم المطلوبة (الزيارة – التأشيرة)

تقوم وزارة الخارجية بالمملكة بالإعلان سنويا عن لوائح قوانين جديدة وتقوم بالإعلان عن متطلبات القدوم إلى المملكة، بغرض الزيارة أو الدراسة أو الحج والعمرة وكذلك العمل، ويتم باحتساب قانون العمل حسب العرض والطلب، حيث يتم دراسة العمالة الموجودة بالمملكة والمهن المتاحة والمهن التي يصعب توفيرها من السعوديين ليتم استقدامها.

القانون العام للاستقدام بالمملكة

يعتمد قانون الاستقدام على المهن المتوفرة بالمملكة العربية السعودية، وتم الإعلان قريبا عن توطين العديد من المهن بالمملكة والتي يكون هدفها أن يكون الأولوية في التوظيف ليتم عدم السماح بعدد من المهن للعمل بالمملكة أو فرض ضرائب كبيرة عليهم، بينما يتم دراسة المهن الغير متوفرة، مثل بعض مهن العمالة المنزلية، والعمالة التكنولوجية المتخصصة والمتطورة والمهن الطبية للعمل بالمملكة في ظل استقدام الكفاءات العالية إلى العمل بالمملكة.

المهن المسموحة للعمل في المملكة

مهن الدرجة الأولى: الطبيب – المهندس – المدرس.

المهن الإدارية في القطاع الخاص: مدير – مندوب تسويق – مندوبي المبيعات – محاسبين.

المهن الحرفية الغير متوفرة في المملكة، وخاصة الكفاءات العالية.

المهن التي يسمح لهم باستقدام العائلة والممنوعة من استقدام العائلة

مهن الدرجة الأولى: الطبيب – المهندس – المدرس والمهن الإدارية في القطاع الخاص: مدير – مندوب تسويق – مندوبي المبيعات – محاسبين، يسمح لهم باستقدام أفراد العائلة وفق الشروط المطلوبة.

المهن الحرفية البسيطة مثل البوابة أو الشيف أو السائقين لا يسمح لهم باستقدام أفراد العائلة.

ماهي الرسوم المطلوبة للعمل بالمملكة ورسوم التأشيرات للدخول مرة واحدة: يتم دفع 2000 ريال من رسوم طلب الاستقدام ثم 2000 ريال تأشيرة دخول، على أن تدفع جميعها مرة واحدة عند الدخول.

رسم الدخول لأكثر من مرة: الرسم 3000 ريال سعودي في حالة زيارة المملكة لمدة ستة أشهر، الرسم 5000 ريال سعودي في حالة الزيارة لمدة عام كامل، ويكون الرسم 8000 ريال سعودي في حالة الزيارة لمدة عامين.

خطوات استصدار تأشيرة دخول العمالة إلى المملكة