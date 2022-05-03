إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط بأمر من خادم الحرمين الشريفين بالشروط

يعد بنك الراجحي من أشهر وأعرق البنوك داخل المملكة العربية السعودية، ويتزايد الإقبال عليه والتعامل معه من قبل المواطنين والمقيمين وذلك لتعمده تقديم الخدمات وسبل الراحة للمواطنين والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولعل من أبرز تلك الخدمات المطروحة مؤخرا هي خدمة إعفاء الراجحي الذي يبحث عنها المواطنين والمقيمين للاستفسار عن شروطها.

خطوات طلب اعفاء من بنك الراجحي

يحرص بنك الراجحي كل الحرص على تقديم الخدمات السهلة الميسرة للعملاء، وتوفير كل سبل السداد على حسب إمكانياتهم، ومن أبرز تلك الخدمات التي تم طرحها مؤخرا هي خدمة طلب الإعفاء، وفيما يلي نذكر خطوات التقديم الصحيحة:

فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي

ارفاق صورة الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة داخل المملكة العربية السعودية وذلك حتى يتم التحقق من البيانات بشكل صحيح وقبول الطلب.

ارفاق مستند رسمي مختوم من جهة العمل الخاصة بمقدم الطلب تثبت التحاق الشخص في العمل في أي وظيفة وتثبت الراتب الشهري الثابت الذي يحصل عليه وذلك حتى يتم قبول طلب الإعفاء.

شروط التقديم للحصول على طلب اعفاء من بنك الراجحي

يشتهر بنك الراجحي الموجود في المملكة العربية السعودية بالعديد من الخدمات وشروط السداد الميسرة للقروض وخلافه، ومثله مثل أي بنك يقوم بتحديد أولويات وشروط لقبول الطلب المقدم وكيفية طلب اعفاء الراجحي وفيما يلي نذكر شروط الحصول على طلب الإعفاء أو الجهات المستحقة لذلك:

تعرض العميل لإصابة ما داخل مقر العمل أدت إلى إصابته بعجز كلي.

أن يتوفى العميل.

شروط الحصول على قرض من بنك الراجحي

كما يوجد شروط للحصول على الإعفاء يوجد شروط للحصول على تمويل أو قروض أو إسقاط القروض، وفيما يلي نذكر شروط الحصول على القروض من بنك الراجحي: