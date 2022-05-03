كيف اكلم موظف الراجحي ؟ وطريقة التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي

أتاح مصرف الراجحي خطوات بسيطة للاستعلام عن التفاصيل أو تقديم شكوى بشكل مباشر عن طريق الاتصال بموظف في مصرف الراجحي من خلال عدة أرقام، لذلك وعبر السطور التالية سوف نجيبكم عن سؤالكم كيف اكلم موظف الراجحي؟

بنك الراجحي في السعودية

نظرًا لكونه أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، فقد تمكن مصرف الراجحي من كسب ثقة عملائه في جميع أنحاء العالم العربي بفضل خبرته الطويلة في التمويل والأعمال، مصرف الراجحي هو أيضًا أحد المؤسسات المصرفية الكبرى في الشرق الأوسط ، برأسمال يزيد عن 25 مليار ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك ، خصص مصرف الراجحي فروعًا للرجال وأخرى للسيدات لتسهيل نهاية العمل للعميل. وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الراجحي تأسس عام 1979، ويزيد عدد موظفيه عن 10554 موظفاً، ولدى المصرف أكثر من 500 فرع في جميع أنحاء المملكة.

كيف اكلم موظف الراجحي

يمكنك الاستعلام عن خدمات مصرف الراجحي بالاتصال على الرقم (920003344) واتباع الخطوات التالية:

اتصل على 920003344.

انقر فوق الرقم 1 للتحويل إلى العربية.

انقر فوق 0 لطلب المساعدة.

إذا كنت تريد التحدث إلى أحد ممثلي البنك ، فاضغط على 1.

أدخل رقم بطاقة الخصم الخاصة بك.

اكتب آخر 7 أرقام من رقم حسابك المصرفي.

أدخل كلمة مرور حسابك.

اضغط على رقم 4 لتسجيل شكوى أو استفسار.

التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي لبنك الراجحي

اتصل على رقم خدمة العملاء بالبنك 920003344.

انقر فوق الرقم 1 لتحديد العربية.

اضغط على الرقم 3 للتسجيل في الخدمات المصرفية.

إذا لم تكن مسجلاً مسبقًا في الخدمة ، فاضغط على 1.

انقر فوق الرقم 1 للموافقة على الشروط والأحكام.

أدخل رقم بطاقة الصراف الآلي.

أدخل رقم بطاقة التعريف الشخصي متبوعًا بآخر 7 أرقام من الحساب الجاري.

حدد رقم التعريف الشخصي للخدمات المصرفية عبر الهاتف وأعد إدخاله.

الخدمات المقدمة من بنك الراجحي من خلال اتصال العميل به

تحقق من تاريخ ومقدار فواتير الكهرباء والماء والاتصالات.

دفع كافة الفواتير الحكومية المستحقة.

تحويل الأموال داخل وخارج المملكة.

متابعة مع جميع تفاصيل الحساب.

شراء بطاقة اتصال مسبقة الدفع.

تحقق من الخدمات التي يقدمها البنك.

تقديم شكوى ومتابعتها بسهولة.

عناوين فروع بنك الراجحي

فرع الصحيفة: طريق الملك فهد حي الصحيفة.

فرع العزيزية: طريق المدينة المنورة العزيزية.

وفرع الديرة: غرب الرياض منطقة الديرة.

فرع المشرفة بجدة: الرابطة الإسلامية مشرفة جدة.

فرع المعادي الرويس: المعادي الرويس منطقة جدة.

فرع أبها: خميس مشيط، مدينة أبها (فرع مخصص للرجال)

فرع أبها 5: تثليث مدينة أبها (فرع مخصص للرجال).

فرع الباحة 1: بيشة مدينة الباحة (فرع مخصص للنساء).

وفرع الباحة 2: بلجراشي مدينة الباحة (فرع مخصص للنساء).

فرع الباحة 3: النماص مدينة الباحة (فرع مخصص للنساء).

فرع الباحة 4: سبت العلايا مدينة الباحة (فرع مخصص للرجال).

فرع الخبر 1: الهفوف مدينة الخبر (فرع مخصص للرجال).

فرع الخبر 2: المبرز مدينة الخبر (فرع مخصص للنساء).

فرع الدمام1 : مطار الملك فهد مدينة الدمام (فرع مخصص للرجال).

فرع الدمام 2: الخفجي مدينة الدمام (فرع مخصص للنساء).

وفرع شمال جدة: البغدادية شمال جدة (فرع مخصص رجال).

فرع أبها 5: تثليث مدينة أبها (فرع مخصص للرجال).

فرع الباحة 1: بيشة مدينة الباحة (فرع مخصص للنساء).

فرع الباحة 2 : بلجراشي مدينة الباحة (فرع مخصص للنساء).

فرع الباحة 3: النماص مدينة الباحة (فرع مخصص للنساء).

فرع مكة المكرمة: الشرائع مدينة مكة المكرمة (فرع مخصص للرجال).

فرع الرياض 1: الخرج العام جنوب مدينة الرياض (فرع مخصص للنساء).

فرع الرياض 2: شارع الأمير سلمان جنوب مدينة الرياض (فرع مخصص للرجال).

فرع القصيم 1: الحبيب شمال القصيم (فرع مخصص للرجال).

فرع القصيم 2: الصفراء شمال القصيم (فرع مخصص للنساء).

فرع المدينة المنورة 1: السحيمي شرق المدينة المنورة (فرع مخصص للرجال).

وفرع المدينة المنورة 2: المناخة، غرب المدينة المنورة (فرع مخصص للنساء).

فرع الطائف 1: مدرسة الصيانة الطائف (فرع مخصص للرجال).

فرع الطائف 2: حي شهار مدينة الطائف (فرع مخصص للنساء).

فرع أبها 6: حي الضباب مدينة أبها (فرع مخصص للنساء).

فرع مكة المكرمة: الشرائع مدينة مكة المكرمة (فرع مخصص للرجال).

فرع الرياض 1: الخرج العام جنوب مدينة الرياض (فرع مخصص للنساء).

فرع الرياض 2 : شارع الأمير سلمان جنوب مدينة الرياض (فرع مخصص للرجال).

فرع أبها 7: الواديين مدينة أبها (فرع مخصص للرجال).

فرع أبها 8: حي الخالدية مدينة أبها (فرع مخصص للرجال).

فرع أبها 9 : مطار أبها مدينة أبها (فرع مخصص للرجال).

فرع أبها 10: أحد رفيدة مدينة أبها (فرع مخصص للرجال).

فرع الباحة 5: المخواة مدينة الباحة (فرع مخصص للرجال).

فرع الباحة 6: المندق مدينة الباحة (فرع مخصص للرجال).

أرقام التواصل مع بنك الراجحي

بنك الراجحي مصر رقم 920003344.

مصرف الراجحي متاح على مدار 24 ساعة 8001241222.

رقم البنك الرئيسي هو 920003344.

ورقم خدمة العملاء: 0114603333.

رقم البنك الخاص بتداول الراجحي هو 920005856.

ورقم مصرف الراجحي للعملاء الجدد 8001248880.

رقم مصرف الراجحي للعملاء المميزين والمتميزين 8001248880.

رقم خدمة العملاء خارج المملكة العربية السعودية 00966920005856.

أهم المزايا والفوائد المقدمة من خدمة الهاتف المصرفي

نفذ جميع العمليات المصرفية بسهولة في مصرف الراجحي عبر الهاتف المحمول أو الخط الأرضي.

تنفيذ الأوامر والخدمات المصرفية التي يمكن الوصول إليها من داخل المملكة أو خارجها.

تقديم خدمة مصرفية هاتفية مجانية على مدار السنة وعلى مدار الساعة.

دفع فواتير الحكومة من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف.

الاطلاع على تفاصيل حساب الراجحي بالإضافة إلى رسوم الكهرباء والمياه والاتصالات والهاتف وغيرها من الخدمات.

من الممكن تحويل الأموال داخل مملكة بولندا إلى البنوك المحلية الأخرى ، بالإضافة إلى إجراء التحويلات الدولية.

الحصول على كشوف حسابات بنكية دورية للبطاقات الائتمانية وتفعيل أو إلغاء البطاقة أو طلب استبدال البطاقة المفقودة.

تقديم الخدمات المتعلقة بالاستعلام عن التمويل بالتقسيط والسداد المبكر للعملاء.

إمكانية شراء بطاقات الإنترنت وبطاقات الاتصالات المخصصة في المملكة.

تحدث مع خدمة العملاء واطرح الأسئلة وتحدث مع ممثل أو مدير خدمة في الراجحي.

خدمات بنك الراجحي

حسابات الأفراد.

الحساب الجاري.

حساب الآيبان.

حساب التميز.

حساب الراتب.

رسوم المنتجات والخدمات.

التمويل الشخصي.

تمويل السيارات.

بطاقات الائتمان التي تشمل:

بِطاقة فيزا البلاتينية. بطاقة فيزا الذهبية. بِطاقة فيزا الكلاسيكية. بطاقة فيزا مسبقة الدفع.