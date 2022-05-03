بداية الدراسة بعد عيد الفطر 1443 للمدارس والجامعات بالسعودية..متي عودة الدراسة بعد العيد 1443

بداية الدراسة بعد عيد الفطر 1443 للمدارس والجامعات بالسعودية، هو الامر الذي يترقبة الملايين من طلاب المملكة العربية السعودية وأولياء الأمور، وذلك مع اقتراب انتهاء عيد الفطر المبارك حيث يستمر الاحتفال به لمدة ثلاثة أيام فقط، ونحن اليوم نشهد اليوم الثاني من العيد والذي بدأ في المملكة العربية السعودية منذ يوم الإثنين 2 مايو، وسوف ينتهي العيد يوم الأربعاء 4 مايو، لذلك نوضح لكم متي عودة الدراسة بعد العيد 1443 بعد ان اعلنها رسميا وزير التربية والتعليم بالسعودية، وهو الامر الذي نوضحة لكم عبر تقرير من موقعنا ثقفني.

بداية الدراسة بعد عيد الفطر 1443 للمدارس والجامعات بالسعودية

اما عن ميعاد بداية الدراسة بعد عيد الفطر 1443 للمدارس والجامعات هو 8 مايو 2022 الموافق 7 من شوال 1443، ومن ثم يصبح المتبقي للعودة الازمية في جميع مدارس وجامعات المملكة العربية السعودية هو فقط خمس أيام، هذا وقد التزمت وزارة التعليم السعودية بتحقيق كافة المعايير اللازمة من اجل استكمال الطلاب الدراسة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر في جميع مدن العالم منذ نهاية عام 2019 وبدات عملية الإغلاق كليا منذ عام 2020، وعلية تم إعلان غلق المدارس في المملكة العربية السعودية، مثل ذلك الإجراءات الذي تم تفعيلة علي جميع المدارس في الدول العربية والأجنبية، من اجل حماية الطلاب من فيروس كوفيد 19 المنتشر في تلك الفترة، إلا إن العديد من التطبيقات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم السعودية، تمكنت من استمرار التعلم طوال تلك الفترة.

متي عودة الدراسة بعد العيد 1443

خلال خمس أيام فقط ستقوم وزارة التعليم السعودية باستقبال طلاب الجامعات والمدارس

وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 1443، والتي قد استمرت لمدة ستة عشر يوما بدلا من ثلاثة عشر يوما، وتعد تلك الإجازة بعد زيادة عدد ايامها، حيث كانت الاجازة معتمدة لمدة ثلاثة عشر يوما فقط، الا انها تم زيادة ثلاثة ايام إضافية، هذا وسوف يلتزم الطلاب بالاجرارت الاحترازية من التعقيم والتطهير المستمر، حيث انها ضمن إجراءات السلامة العامة المعلنة من منظمة الصحة العالمية، والتي يجري تفعيلها حتي الآن في جميع الدول بعد فتح المنظمات والمؤسسات العامة.