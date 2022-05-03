نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي وطني المرن للموشكين علي التقاعد يصل إلي 2 مليون ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي وطني المرن من مصرف الراجحي هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها للعملاء الذين أوشكو للتقاعد بقيمة تصل إلي 2 مليون ريال سعودي, ويكون ذلك في إطار قيام المصرف بتقديم الدعم لفئة كبيرة جداً في المجتمع السعودي وسط العديد من المميزات, ولكن وضع مصرف الراجحي بعض الشروط والضوابط الهامة التي يجب توافرها لدي العميل من أجل الحصول علي المنتج وسيتم تناولها لاحقاً. ويعد مصرف الراجحي هو أحد اهم المصارف بالمملكة العربية السعودية بل ومن أعرقها, حيث يقدم العديد من الحلول التمويلية التي تناسب العديد من العملاء من خلال التنويع في المنتجات التمويلية, لعل من هذه المنتجات عرض الراجحي الوطني (2) بدون كفيل, كما تم التطرق لمنتجات وعروض تمويل السيارات ومنها عرض تمويل السيارات (0%) رسوم إدارية. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل التمويل الشخصي وطني المرن وما هي المميزات والشروط بالتفاصيل.

مميزات التمويل الشخصي وطني المرن من الراجحي

يسعى العديد من المتقاعدين الموشكين علي التقاعد بعد (5) سنوات للحصول علي تمويلات من أجل بداية مشروع جديد كنقطة تحول جديدة في حياتهم من اجل زيادة الدخل بعد التقاعد. وقد أتاح مصرف الراجحي هذا التمويل الشخصي المرن لهم وسط العديد من المميزات وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلنت الجهات المختصة من البنك.

تمويل بحد أدني (8,000) ألاف ريال سعودي ويل إلي (2) مليون ريال وهو كافي لإنهاء الالتزامات المالية أو البدء في مشروعات وحسب إمكانيات العميل.

إعطاء فترة سماح مناسبة لتحويل الراتب بعد التقاعد علي المصرف.

إمكانية إعادة الجدولة للأقساط بعد التقاعد وهي ميزة قوية جداً.

أنظمة سداد مريحة جداً وأقساط شهرية تصل إلي (60) شهراً.

هامش ربح تنافسي ومعدل زيادة سنوي بسيط.

السرعة العالية في إنهاء الإجراءات.

زيادة معدلات الأمان لدي العميل حيث يعمل بنك الراجحي تحت إشراف البنك المركزي السعودي.

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين.

شروط الحصول علي القرض الوطني المرن

وضع مصرف الراجحي بعض الشروط والضوابط الهامة التي يجب توافرها لدي العميل حتي يتمكن من الحصول علي التمويل وهي كالتالي:

التمويل متاح للعملاء المتقاعدين.

أن يتم تحويل الراتب إلي مصرف الراجحي.

أن يكون العميل علي رأس عمل لإحدى الجهات المعتمدة لدي البنك.

كما يمكن القيام بالتقديم للحصول علي التمويل من خلال التكرم بزيارة أحد فروع مصرف الراجحي أو التكرم بالاتصال علي رقم خدمة عملاء المصرف (+966-92000-3344) للعملاء الحاليين وعلي الرقم (8001241222) للعملاء الجدد في حالة وجود أي أسئلة.