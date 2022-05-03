نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي sso.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي، حيث ما يزال البحث مستمرا من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريقة الاستعلام عن حالة التحديث في الضمان الاجتماعي، حيث قام الكثير من المستفيدين بتحديث بيانتهم في نظام الضمان الاجتماعي، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية عمل التحديث بكل سهولة، وكيفية متابعة الحالة بكل سهولة ويسر إلكترونيا وعبر الجوال، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

برنامج دعم مستفيدي الضمان

ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي أحد أشهر البرامج التي يستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، سواء كانوا أفرادا أو عائلي أسر أو تابعين، حيث تقدم الدولة دعم الضمان الاجتماعي للمواطنين لمساعدتهم على مجابهة ارتفاع الأسعار وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح الضمان الاجتماعي المطور، وهو نظام جديد أصبح أكثر شمولا لمواطنين أكثر، سواء كانوا عاطلين عن العمل أو موظفين، وقد أتاحت الوزارة التسجيل فيه للمستجدين سواء كانوا مستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم أو غير مستفيدين.

وكما تابعنا معكم هل نزل الضمان الاجتماعي اليوم 1443؟، فتابعوا معنا.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي

ويمكنكم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بكم بكل سهولة ويسر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sso.hrsd.gov.sa.

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور ثم انقر على تسجيل الخ.

أو انقر على مستخدم جديد، ثم ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح لإنشاء حسابا جديدا.

ستنتقل إلى صفحة البيانات.

اختر نوع البيانات التي تريد تحديثها (البيانات الشخصية، العنوان والتواصل، الحساب البنكي، بيانات الدخل).

ثم بعد تحديث كافة البيانات قم بالاقرار والموافقة.

الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي

ونتابع معكم طريقة متابعة حالة التحديث بكل سهولة ويسر وعبر الجوال أيضا، وهذا ما يمكنكم عمله عن طريق الخطوات الموضحة التالية:

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي hrsd.gov.sa.

ادخل رقم السجل المدني كما هو موضح في المقطع.

ثم ادخل رقم الضمان.

بعدها كتب رمز التحقق البشري الظاهر أمامك.

انقر على زر العرض لتظهر لك النتيجة.

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