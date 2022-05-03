تمويل السعودية بدون كفيل يصل قيمته 500 ألف ريال سعودي

تمويل السعودية بدون كفيل وبدون تحويل راتب للمواطنين في المملكة العربية السعودية، تعتبر شركة السعودية للتمويل من أهم الشركات التمويلية في المملكة العربية السعودية،حيث أن تلك الشركة تهدف إلي تحقيق احتياجات السوق السعودي للمنتجات التمويلية الميسرة، لذلك تقدم تمويل إسلامي ميسر بدون كفيل تصل قيمته إلي 500 ألف ريال سعودي، كما أن تلك الشركة لها العديد من الفروع في مدن المملكة، يمكن للمواطنين الاستفادة من التمويل عن طريق موقع ثقفني الإلكتروني، فإن الموقع سوف يقدم جميع تفاصيل التمويل من حيث شروط ومميزات التمويل، ورابط تقديم طلب التمويل الميسر إلكترونيا عبر منصة شركة السعودية، كما أن الشركة تقدم نوعين من التمويل تمويل مناسب للأفراد وتمويل مناسب للأعمال.

مزايا تمويل السعودية بدون كفيل

هناك مميزات عديدة يتمتع بها تمويل السعودية الميسر، فإن هذه المميزات المتاحة للتمويل تكون كالتالي:

هذا التمويل مناسب للمواطنين بالمملكة سواء سعوديين أو مقيمين. تمويل إسلامي متفق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية. تصل قيمة التمويل إلي 100 ألف ريال سعودي بدون الحصول علي كفيل، أما في حالة تقديم كفيل تصل قيمة التمويل إلي 500 ألف ريال سعودي. يتميز التمويل بأنه بدون تحويل راتب. يكون التمويل بهامش ربح تنافسي. الاستقطاع يكون بنسبة 60% من الراتب عند التحويل. يمكن للمواطنين سداد التمويل مبكر عن ميعاده في أي وقت. فترة سداد التمويل تصل إلي خمس سنوات، كما يوجد خصم عند السداد المبكر.

طريقة تقديم شكوي أو استفسار

الدخول علي رابط موقع شركة السعودية للتمويل.

استخدام الرقم المجاني لخدمة العملاء 8001240220.

التواصل عبر البريد الإلكتروني لخدمة العملاء.

الذهاب إلي أحد الفروع أو المقرات للشركة.

طرق سداد التمويل الميسر للمواطنين

إن كل مواطن تتحقق فيه شروط الأهلية لطلب تمويل السعودية بدون كفيل، يقوم المواطن بالبحث عن طرق سداد الأقساط الشهرية للتمويل من شركة السعودية، فإن تلك الطرق تكون كالتالي: