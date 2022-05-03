نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفع رسوم تجديد الإقامة وطريقة الاستعلام الصحيحة وطريقة دفع الرسوم من خلال رابط مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة دفع رسوم تجديد الإقامة من بين أهم الخدمات التي يستهدفها أكثر من 12 مليون مقيم في المملكة العربية السعودية على مدار العام، حيث تعمل الحكومة السعودية على خطط استراتيجية ومنظمة محطة الرؤية بعيدة المدى حيث طرحت قبل بضع أعوام مرسوما ملكيا يخص الوافدين ينص بموجبه على دفع رسوم لكافة الوافدين في المملكة العربية السعودية الأمر الذي عاد بالنفع بشكل كبير على خزينة الحكومة السعودية.

وتعمل المملكة العربية السعودية ضمن خطط استراتيجية ومنظمة موضوعه لرؤية بعيدة المدى حيث طرحت قبل بضع أعوام مرسوما ملكيا ينص بموجبه على دفع رسوم لكافة النازحين إلى أراضيها الأمر الذي شتت بعض القادمين إلى المملكة العربية السعودية وأثار لديهم غريزة السؤال ومن بين تلك الأسئلة الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة والتي يمكن معرفتها عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة .

والآن يستطيع المواطنين دفع رسوم تجديد الإقامة بكل سهوله ويسر وذلك للمواطنين الوافدين إلى المملكة حيث كان في السابق كان لابد على المواطنين أو الوافدين التوجه إلى مكاتب وزارة الداخلية أو مكاتب السجل المدني الموجودة في عدد كبير من مدن المملكة السعودية حتى يتم دفع الرسوم.

طريقة الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد الإقامة

أولًا عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.

بمجرد دخولك على الموقع ستظهر لك الصفحة الرئيسة له، وسوف تكون الاستعلامات جميعها على نظام “أبشر”.

ثم عيلك اختيار “الخدمات الإلكترونية” من خلال القائمة الموجودة في أعلى الصفحة، والاستعلام من خلالها.

ومن بين أهم الأسئلة التي دائما ما تكون محط تفكير أي من الوافدين سؤال الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة، إجابة هذا السؤال في الماضي كان سوف يطول شرح خطواتها من زيارة السجل المدني ومكاتب وزارة الداخلية والتنقل بين مكاتب موظفين فروع الوزارة أو مكاتب السجل المدني أو مكتب العمل،أما الآن وفي عصر التطور التكنولوجي اصبح هذا الأمر في غاية السهولة واليسر مثل الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين من خلال بوابة أبشر.

دفع رسوم تجديد الإقامة وطريقة الاستعلام

وتعتبر خدمة الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية من اهم الخدمات التي يلجئ للبحث عنها جميع المغتربين المقيمين في المملكة، وبعد أن أتاحت وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة ابشر الإلكترونية عدد من الخدمات التي من الممكن إنجازها بطريقة الكتونية أصبحت الكثير من أمور الاستعلام في غاية المرونة والسهولة.

وتقدم وزارة الداخلية السعودية الكثير من الخدمات المختلفة عبر عدة مواقع إلكترونية خادعة تحت إشرافها، وعلى سبيل المثال يمكنك الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة هذا فضلا عن خدمات اخري كثير، كما يمكنك الاستعلام عن دفع رسوم الإقامة وطريقه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مصرف الراجحي.

الضغط على قائمة المدفوعات

الضغط على خدمة سداد

تظهر لك ثلاثة اختيارات تختار منها المدفوعات الحكومية.

اختر على خدمات المقيمين.

تختار نوع العملية دفع

تختار نوع الطلب تجديد أقامة

إدخال رقم الإقامة

أدخال مدة الإقامة

اضغط استمرار تكون قد أتممت عملية دفع رسوم تجديد الإقامة.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة

صرحت الجوزات السعودية عن وجود بعض الفئات تم إعفائها بصفة نهائية من رسوم تجديد، وتلك الفئات هي :

المواليد من أبناء الوافدين الذين ولدوا بداخل الملكة. الطلاب الذين يمتلكون تأشيرة الدراسة. الراغبين في الحصول على تأشيرة خروج نهائي.

ومن خلال ديوان وزارة الداخلية السعودي الذي يقدم الكثير من الاستعلامات الإلكترونية لكافة المواطنين والمقيمين في جميع أرجاء المملكة ومن ضمن تلك الخدمات والاستعلامات الإلكترونية هي خدمة رسوم تجديد رخصة القيادة وذلك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية والتي تتيح لكل المواطنين هذه الخدمات والتي من بينها أيضا الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة بكل سهولة ويسر من خلال منظومة الإلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية السعودية لمواكبة عصر التطور التكنولوجي.

أهم مميزات نظام سداد

توفير نظام اتصال مباشر وداعم لسداد الفواتير. الفواتير المسددة عن طريق المصارف يتم تحديثها مركزيا من خلال نظام سداد. تقليل انقطاع الخدمات نتيجة لتأخير السداد. توفر نظام خدمة يتمتع بدرجة عالية من الثقة والأمان والسرية. السهولة وتوفير الوقت بسبب توفر عدد كبير من نقاط السداد.

طريقة دفع رسوم تجديد الإقامة بمصرف الراجحي

ما هي خدمة حساب سداد للمدفوعات عبر الإنترنت؟

يقدم نظام سداد خدمة حساب سداد في مواقع وتطبيقات التجار الإلكترونيين المشاركين التي تسمح للمستهلكين بإبرام عمليات الشراء عبر الإنترنت، كما يمكن للمستهلكين الشراء عبر الإنترنت باستخدام حساب جار من المصارف السعودية.

المزايا:

زيادة الإيرادات من القنوات الإلكترونية التي تستهدف شرائح المستهلكين الرقميين.

خفض التكاليف في الموظفين, أنظمة تقنية المعلومات والورق جراء تقديم الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية.

خفض متطلبات رأس المال العامل نتيجة التحصيل السريع لمدفوعات الفواتير.

عملية انضمام بسيطة وسهلة وقليلة التكلفة للتاجر.

وحتى يقوم المواطنين بالمملكة بدفع جميع الرسوم المفروضة عليهم يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مصرف الراجحي.

اختيار قائمة المدفوعات.

اختيار خدمة السداد.

سيظهر أمامك اختيارات نختر منها تبويب المدفوعات الحكومية، ومن ثم نختر خدمات المقيمين.

تحديد نوع العملية وهي الدفع.

اختيار نوع الطلب والذي سيكون تجديد الإقامة.

إدخال أرقام الإقامة بطريقة صحيحة ثم مدتها.

ثم تقوم بالضغط على استمرار لإتمام عملية الدفع بنجاح.

وخدمة تجديد الإقامة عبر الصراف الآلي توفر عنك جميع الإجراءات السابقة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وملئ البيانات والدفع عن طريق المصرف الخاص بك (مصرف الراجحي أو الرياض أو البنك الأهلي) مما يعني توفير الكثير من الإجراءات وتوفير الوقت على المغتربين.

رسوم نقل كفالة السائق الخاص

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتكلفة رسوم النقل للعمالة المنزلية، حيث أوضحت أن رسوم نقل كفالة السائق الخاص للمرة الأولى تقدر بحوالي 2000 ريال سعودي، وللمرة الثاني 4000 ريال سعودي، وللمرة الثالثة 6000 ريال سعودي، وإن كنت تريد نقل كفالة فرد إلى مؤسسة فستدفع ذلك الرسوم حسب عدد المرات بالإضافة إلي 1000 ريال سعودي، على كل مبلغ.

ما هي خدمة حساب سداد للمدفوعات عبر الإنترنت؟

1- قم بالدخول للمباشر للأفراد، عند الدخول للصفحة الرئيسية قم باختيار سداد من قائمة المدفوعات في القائمة الرئيسية

2- قم بالضغط على حساب سداد

3- قم بالضغط على سجل بحساب سداد

4- قم باختيار اسم المستخدم لحساب سداد وقبول الشروط والأحكام، واضغط على زر استمرار

5- الرجاء التأكد من معلومات التسجيل والضغط على زر استمرار

6- قم باختيار كلمة المرور لحساب سداد

7- قم باختيار الحساب الافتراضي والضغط على زر استمرار

8- قم بإدخال معيار التحقق الثنائي والضغط على زر التالي

9- تم تسجيلك في الخدمة بنجاح

الخصائص

للمستهلكين:

1-التسجيل

2-إدارة الملف الشخصي

3-تحويل المبالغ

4-السداد/ الاسترجاع

5-المطالبات

6-الدعم الفني

للتجـار :

1-بوابة دفع إلكترونية

2-الاسترجاع

3-المطالبات

4-الدعم الفني

المدة المتاحة للتجديد قبل انتهاء مدة الإقامة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرار هام حيث قامت بالتنبيه على كل المغتربين في جميع أرجاء المملكة على ضرورة تجديد الإقامة قبل موعد انتهائها بوقت كافي وهذا لتجنب أي إجراءات تتخذ ضد المقيم وأول هذه الإجراءات أن يتم إضافة المدة المتبقية إلى سنة جديدة لذلك يفضل التجديد لمدة سنتين بدلاً من سنة اختصاراً لوقت المراجعة وللحصول على مميزات مثل:

– التقليل من حجم الإجراءات.

– وكذلك منح الأبناء تأشيرة خروج وعودة لمدة سنة.

– التقليل من حركة تنقل الجوازات والأوراق الخاصة مما يقلل من حالات التلف والفقدان.

رسوم تأشيرة زيارة المملكة العربية السعودية

قد قامت وزارة الخارجية السعودية بتحديد رسوم تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية وهي عبارة عن:

رسوم تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية لمرة واحدة عبارة عن 4 الآف ريال سعودي.

الزيارة العائلية ودخول المملكة لأكثر من مرة فتتراوح ما بين ثلاثة الأف ريال وحتى ثمانية الآف ريال سعودي وذلك حسب لمدة وهي من ستة أشهر إلى عامين كحد أقصى.

أما الزيارة العائلية لمدة عام واحد للأسرة فتكون عبارة عن خمسة الآف ريال سعودي.

وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إعفاء 8 فئات من رسوم العمالة الوافدة الجديدة لعام 2019 ، وهم زوج المواطنة، زوجة المواطن، أبناء المواطنة من أب غير سعودي بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة جدًّا، والتي تتراوح عمالتها بين “1- 5” عمال، عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية، كذلك يتم أعفاء الفلسطيني الذي يحمل وثيقةً مصرية، مواطنو اتحاد ميانمار، التركستاني.

خدمة فحص صلاحية الإقامة هي موجهة أيضاً إلى أصحاب الشركات والمؤسسات في السعودية أو من ينوب عنهم حيث أن الكفيل يرغب في التعرف على بيانات المكفول لديه ويستعلم عن موعد تجديد الإقامة حتى لا يتعرض العامل أو الموظف لديه إلى العقوبات المالية أو الترحيل النهائي من السعودية.

ويمكن من خلال بوابة ابشر أيضا الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية السعودية لهذا الأمر وعدة خدمات أخرى يقدمها الموقع مثل نقل الكفالة إلكترونيا وأيضا يمكنك استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة، وتقدم الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني سهل الوقت والجهد على المواطن والمقيم في جميع أرجاء المملكة.