نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأكد من صلاحية الإقامة عن طريق جوال اندرويد أو أيفون 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأكد من صلاحية الإقامة من أساسيات العمل في المملكة العربية السعودية، حيث لابد على كل مقيم أن يقوم بأجراء استعلام من وقت إلى اخر عن صلاحيه أقامته أو تجديد الإقامة أو أشياء كثيرة اخري تخص تواجده على الأراضي السعودية، حيث قامت الحومة السعودية إلى مجرات صحوة التقدم الخدمي الذي يقم للكثير من المواطنين في الدول الكبري في جميع أنحاء العالم، وذلك يكون عبر توفير اغلب الخدمات الشخصية والاستعلامات عبر مواقع إلكترونية رسمية تابعه للحكومة على شبكة الأنترنت العالمية، وعلى سبيل المثال الآن يمكن للمقيم أو المواطن السعودي أجراء عدد من الخدمات دون مجهود يذكر بل ينجزها من خلال الجوال الخاص به من المنزل أو العمل مثل الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي الذي كان يحتاج الكثير من الوقت في الماضي وأيضا يمكن معرفة شروط الحصول على الإقامة 2012 وغيرها من الخدمات الأخري.

ومن اكثر المواقع الإلكترونية تميزا والتي تحتوي على الكثير من الخدمات التي تخص المقيمين هو بوابة ابشر الإلكترونية و التي من خلالها يمكنك القيام بالعديد من الاستعلامات و الإجراءات الحكومية متوفر منها تطبيق للجوال والذي سوف نقوم بشر تفاصيله في السطور التالية من خلال أمكانية الاستعلام عن الإقامة عن طريق الجوال.

ويعد نظام ابشر نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعودييين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا حيث يخدم التطبيق 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانا على مدار 24 ساعة.

التأكد من صلاحية الإقامة عن طريق الجوال

قامت وزارة الداخلية في المملكة السعودية بإنشاء موقع أبشر الإلكتروني لتقديم كافة الخدمات السعودية، وذلك منذ وقت قصير حيث إن المنصة العملاقة كانت ترتب بالبوابة الإلكترونية بالوزارة، ولعلها حالياً منفصلة عنها لتكون المنصة الأساسية هي أبشر السعودية.

أولا قبل شرح كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة لابد أن يكون على جوالك تطبيق ابشر الذي يمكن أن تحصل عليه بكل سهول من خلال Google play وهذا للهواتف التي يكون نظام تشغلها اندرويد أما بخصوص هواتف أيفون يكون من خلال App Store، وبعد أن اصبح التطبيق على هاتفك يمكن الآن اتباع الخطوات التالية للتأكد من صلاحية الإقامة الخاصة بك.

قم بفتح تطبيق ابشر على الجوال ثم قام بتسجيل الدخول.

أدخال ” رقم الهوي.

كلمة المرور.

الرمز المرئي ” ثم القيام بالضغط على زر ” تسجيل الدخول ” .

في الأعلى ستجد ثلاث خيارات نختار منها الخيار الثاني و هو ” خدماتي ” .

في صفحة ” خدماتي ” تظهر لك عدد من الخيارات نقوم باختيار ” خدمات الجوازات ”.

داخل صفحة ” خدمات الجوازات ”.

نختار منها ” الاستعلام عن صلاحية الإقامة ” .- داخل صفحة ” صلاحية الإقامة ” سيطلب منك أدخال ” رقم الإقامة ، الرمز المرئي ”.

ثم الضغط على زر عرض.

عليك الانتظار عدة ثواني إلى أن تظهر لك النتيجة و في حالة إذا كانت الإقامة مزالات سارية فانه يخبرك بتاريخ انتهاء هذه الإقامة أما في حالة إذا كانت الإقامة غير سارية فانه سيخبرك بان الإقامة منتهية.

تحديث معلومات الجواز عبر ابشر الجوال

الدخول إلى تطبيق ابشر و تسجيل الدخول إلى حسابك . اختيار ” خدماتي ” من القائم العلوية في ابشر . اختيار خدمات الجوازات. اختيار ” تحديث معلومات الجواز للمقيمين ” . الانتظار قليلا إلى أن يظهر جميع أسماء المقيمين التابعين لك ثم تقوم باختيار الاسم الذي تريد تحديث بياناته. أدخال البيانات الجديدة ” رقم الجواز الجديد ، تاريخ أصدار الجواز الجديد ، تاريخ انتهاء الجواز الجديد ، بلد أصدار الجواز ، مدينة أصدار الجواز ” ثم الضغط على زر ” تحدي المعلومات ” .

تسدد قيمة تجديد الإقامة إلكترونيا من خلال الدخول إلي منصة أبشر عن طريق الجوال أو الكمبيوتر عبر الموقع الرسمي لبوابة أبشر خدمات إلكترونية وذلك بكتابة اسم المستخدم والرقم السري الخاص معلومات الإقامة، ويستطيع كل من المقيم والوافد والكفيل معرفة تفاصيل الإقامة وموعد انتهاءها حيث أطلقت المملكة هذه الخدمة لتوفير الوقت الجهد الذي يبذله المقيم في الذهاب لقسم الشرطة أو مصلحة الجوازات كما يستطيع المقيم دفع رسوم تجديدها وتحديد طريقة استلامها إما من خلال أقرب مكتب جوازات أو عن طريق البريد السعودي.

الغرامات التي يدفعها الوافد الذي انتهت صلاحية إقامته دون أن يجددها

إذا كانت إقامة الوافد انتهت دون أن يعير الوافد انتباهًا لذلك فإنه يتعرض للغرامة بقيمة 500 ريالا سعوديًا في المرة الأولي، أما إذا تكررت مرة ثانية تزيد قيمة الغرامة الضعف أي تقدر بـ 1000 ريالا سعوديًا، ولكن في المرة الثالثة تكون بالنسبة له هي المرة الأخيرة لأنه في هذه الحالة يرحل إلى موطنه الأصلي وفقدانه لوظيفته في المملكة، يمكن أن يسبب عدم تجديد الإقامة إلى الحبس أو السجن لمدة ستة أسابيع أو غرامة 3000 ريالا سعوديًا أو العقوبتين معًا.

كما جاء رد هيئة الجوازات في المملكة العربية السعودية بان نقل الكفالة للمؤسسات والمنشآت الصناعية موقوف بشكل مؤقت حاليا، وفي القريب العاجل ستعود تلك الخدمة وفقا للمعايير والشروط، حيث أضافت وزارة العمل إن نقل الكفالة يتضمن حصول الموافقة من مكتب العمل، ومراجعة كافة المستندات من مكتب الجوازات، وعليه تتم عماية النقل بنجاح.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد قامت بتدشين حملة جديدة تسمى حملة وطن بلا مخالف، الهدف الأول والرئيسي الأساسي منها هو إنهاء كل ما هو مخالف في المملكة والقضاء عليه، ومن ضمن المخالفين هم المواطنين الماكثين في الأراضي السعودية دون حق، مع عدم وجود أوراق إقامة، ولذلك تدور رحى البحث هذه الأيام للاستعلام عن صلاحية إقامة عامل وافد وموعد تجديدها وكيفية تجديدها، لتجنب التعرض للمسائلة القانونية في حالة فقد الإقامة.