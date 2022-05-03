استمتع بخصم 20%مع بطاقات البلاد Visa و Flyin عند استخدام بطاقات فيزا بنك البلاد سواء مدى أو البطاقات الائتمانية أو بطاقة تمكين أو بطاقات مداد مسبقة الدفع سوف تحصل على خصم يصل إلى 20% ​على الفنادق وتذاكر الطيران في موقع فلاي ان، والعرض ساري حتى 25 مايو فقد استخدم الرمز: ALBILAD عند الدفع بأي من بطاقات فيزا بنك البلاد بالشروط الآتية:

استمتع بخصم 20% مع بطاقات البلاد و فلاي إن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بطاقات البلاد خصومات تبدأ من 15% على التسوق والفنادق وحجز الطيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.