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عروض بطاقات البلاد خصومات تبدأ من 15% على التسوق والفنادق وحجز الطيران

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عمر شويل - جدة عروض بطاقات البلاد خصومات تبدأ من 15%-20% يقدم مصرف البلاد عروض متميزة عند الشراء ببطاقات البلاد الائتمانية إلى جانب الاسترداد النقدي 5% وهذا العرض ساري لفترة محددة. وخاضع لرقابة البنك المركزي السعودي.

إليك أبرز عروض البلاد عند الشراء بالبطاقات الائتمانية:

عرض فلاي ان مع بطاقات البلاد

استمتع بخصم 20%مع بطاقات البلاد Visa و Flyin عند استخدام بطاقات فيزا بنك البلاد سواء مدى أو البطاقات الائتمانية أو بطاقة تمكين أو بطاقات مداد مسبقة الدفع سوف تحصل على خصم يصل إلى 20% ​على الفنادق وتذاكر الطيران في موقع فلاي ان، والعرض ساري حتى 25 مايو فقد استخدم الرمز: ALBILAD عند الدفع بأي من بطاقات فيزا بنك البلاد بالشروط الآتية:

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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